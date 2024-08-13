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  4. Kanser başta olmak üzere birçok derde deva: İşte böğürtlenin saymakla bitmeyen faydaları

Kanser başta olmak üzere birçok derde deva: İşte böğürtlenin saymakla bitmeyen faydaları

Prof. Dr. Turan Karadeniz, kansere karşı böğürtlen tüketilmesinin faydalı olacağını belirterek, "Yapılan araştırmalar böğürtlenin kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediğini ortaya koymuştur" dedi.

Kanser başta olmak üzere birçok derde deva: İşte böğürtlenin saymakla bitmeyen faydaları - Sayfa 1

Böğürtlende ‘ellagic asit’ bulunduğunu, yapılan araştırmaların bu asidin kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediğini ortaya koyduğunu anlatan Prof. Dr. Karadeniz, "Laboratuvar ortamlarında yapılan çalışmalarda, kanserin başlangıcını ellagic asidin engellediği görülmüştür. İçeriğinde bol miktarda ellagic asit bulunan böğürtlen, bu nedenle kansere karşı birebir yararlıdır. Kanser ve tümör hücrelerinin büyümesini engellediği araştırmalarla ortaya konulan böğürtlenin kansere karşı tüketilmesi faydalı olacaktır" diye konuştu.

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Kanser başta olmak üzere birçok derde deva: İşte böğürtlenin saymakla bitmeyen faydaları - Sayfa 2

Böğürtlenin sağlık açısından sunduğu önemli faydalar şunlardır:

Antioksidan zengini
Böğürtlen, yüksek miktarda antioksidan içerir. Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önleyerek kanser gibi kronik hastalıkların riskini azaltır.

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Kanser başta olmak üzere birçok derde deva: İşte böğürtlenin saymakla bitmeyen faydaları - Sayfa 3

Vitamin ve mineral kaynağı
Böğürtlen, C vitamini, K vitamini, E vitamini, folat ve manganez gibi önemli vitaminler ve mineraller açısından zengindir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirirken, K vitamini kemik sağlığı için gereklidir.

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Kanser başta olmak üzere birçok derde deva: İşte böğürtlenin saymakla bitmeyen faydaları - Sayfa 4

Yüksek lif içeriği
Böğürtlen, yüksek lif içeriği ile sindirim sistemine yardımcı olur. Lif, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Ayrıca, lif tüketimi kalp sağlığını da destekler.

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