Kanserden koruyan en güçlü doğal besinler: Hücreleri kansere karşı betondan bir duvar gibi koruyor!

BROKOLİ VE SÜLFORAFAN MÜHÜRÜ İLE TÜMÖR ENGELEME

Brokoli, tıp dünyasında kanserli hücrelerin çoğalmasını engelleyen en agresif bitkisel silahların başında kabul edilmektedir. İçeriğinde bulunan sülforafan adlı özel bileşik, laboratuvar testlerinde kanserli hücreleri kendi kendini imha etmeye zorlayan bir mekanizmayı tetiklemiştir. Özellikle meme, prostat ve bağırsak kanseri riskini minimize eden bu sebze, DNA yapısını mutasyonlara karşı korur. Brokoliden maksimum sülforafan verimi almak için onu saatlerce kaynatmak yerine, çiğ ya da sadece birkaç dakika buharda pişirmek gerekir. Düzenli olarak tüketilen brokoli, vücutta gezen serbest radikalleri temizleyerek tümörlerin damarlanıp büyümesini henüz yolun başındayken tamamen engeller.