Kanserden koruyan en güçlü doğal besinler: Hücreleri kansere karşı betondan bir duvar gibi koruyor!
Modern çağın en korkutucu hastalıklarının başında gelen kansere karşı en güçlü savunma mekanizmamız, aslında mutfağımızdaki gizli ecza depolarında saklanıyor. Bilim dünyasının yaptığı son klinik araştırmalar, bazı doğal besinlerin tümör oluşumunu daha başlangıç aşamasında durdurduğunu ve mutasyona uğramış hücreleri yok ettiğini ortaya koyuyor. Doğru tüketildiğinde vücutta adeta bir kalkan görevi gören kansersavar besinleri ve tıp dünyasını hayrete düşüren biyokimyasal etkilerini tüm detaylarıyla inceliyoruz. İşte sofranızdan asla eksik etmemeniz gereken o mucizevi yiyecekler!
BROKOLİ VE SÜLFORAFAN MÜHÜRÜ İLE TÜMÖR ENGELEME
Brokoli, tıp dünyasında kanserli hücrelerin çoğalmasını engelleyen en agresif bitkisel silahların başında kabul edilmektedir. İçeriğinde bulunan sülforafan adlı özel bileşik, laboratuvar testlerinde kanserli hücreleri kendi kendini imha etmeye zorlayan bir mekanizmayı tetiklemiştir. Özellikle meme, prostat ve bağırsak kanseri riskini minimize eden bu sebze, DNA yapısını mutasyonlara karşı korur. Brokoliden maksimum sülforafan verimi almak için onu saatlerce kaynatmak yerine, çiğ ya da sadece birkaç dakika buharda pişirmek gerekir. Düzenli olarak tüketilen brokoli, vücutta gezen serbest radikalleri temizleyerek tümörlerin damarlanıp büyümesini henüz yolun başındayken tamamen engeller.
ZERDEÇALIN İÇİNDEKİ CURCUMİN MUCİZESİ VE KANSERLİ HÜCRE SAVAŞI
Yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan zerdeçal, modern onkoloji araştırmalarında da kansere karşı en güçlü doğal molekül olarak öne çıkmaktadır. Zerdeçala parlak sarı rengini veren curcumin maddesi, hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünmesini sağlayan genetik sinyalleri doğrudan bloke eder. Kanser hücrelerinin çevre dokulara yayılmasını, yani metastaz yapma kabiliyetini çok büyük oranda köreltmektedir. Ancak bu mucizevi baharatın bağırsaklardan emilimi normal şartlarda insan metabolizması için oldukça zordur. Zerdeçalın kansersavar etkisini tam on katına çıkarmak için onu mutlaka bir tutam karabiber ve zeytinyağı ile karıştırarak tüketmeniz şarttır.
SARIMSAKTAKİ ALLİSİN BİLEŞİĞİ VE DOĞAL ANTİBİYOTİK ETKİSİ
Sarımsak, içerdiği sülfürlü bileşikler ve özellikle allisin maddesi sayesinde mide, kolon ve yemek borusu kanserlerine karşı dünyadaki en etkili besindir. Allisin, vücuda giren kanserojen maddelerin aktif hale gelmesini önlerken, hasarlı hücrelerin DNA tamir mekanizmasını hızla devreye sokar. Bağışıklık sistemindeki katil hücreleri uyararak kanserli oluşumlara karşı sürekli bir savunma hattı kurulmasını sağlamaktadır. Sarımsaktan bu şifayı eksiksiz alabilmek için tableti yutar gibi doğrudan yutmak yerine, mutlaka ezerek ya da doğrayarak oda sıcaklığında on dakika bekletmelisiniz. Bu bekleme süresi, allisin maddesinin kimyasal olarak aktifleşmesini ve vücutta tam kapasite kansersavar güce ulaşmasını sağlar.
DOMATESTEKİ LİKOPEN KALKANI VE PROSTAT KANSERİ RİSKİ
Domatese kırmızı rengini veren likopen, insan vücudunda üretilemeyen ve dışarıdan alınması zorunlu olan en güçlü antioksidan ağlarından biridir. Likopen maddesi, hücre çeperini radyoaktif sızıntılardan, toksik atıklardan koruyarak hücrenin kanserleşme sürecini tamamen baltalar. Özellikle erkeklerde prostat kanserine yakalanma oranını %40 gibi devasa bir oranda azalttığı yapılan epidemiyolojik çalışmalarda kesin olarak kanıtlanmıştır. Birçok sebzenin aksine domates, pişirildiğinde ve zeytinyağı ile birleştiğinde içerisindeki likopen miktarını ve emilim oranını katlayarak artırır. Bu yüzden çiğ domatestense, hafifçe sotelenmiş ya da ev yapımı domates salçası şeklinde tüketim kansere karşı çok daha etkilidir.