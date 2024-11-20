Kanserin ilacı meğer bu meyvedeymiş. Akademisyenler keşfetti, hem de Türkiye’de yetişiyor!
Kansere karşı birçok meyvenin faydası olduğu yapılan araştırmalarda kanıtlanırken, Türkiye’de yetişen bir meyvenin daha önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı. Akademisyenler 'şifa deposu' diyor!
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede en yaygın görülen beş kanser türü arasında yer alan kolon kanseri (diğerleri akciğer, meme, prostat ve tiroid kanserleri), eskiden genellikle 50 yaş ve sonrasında ortaya çıkarken, artık daha genç yaş gruplarında da rastlanmaya başladı.
Kimsenin başına gelmesini istemediği kanserin tedavisi, sağlık sistemi her ne kadar gelişmiş olsa da halen oldukça zor.
Dünyada en yaygın kanser türlerinden biri olan ve üçüncü en ölümcül kanser olarak kabul edilen kolon kanseri, erken teşhis edilmediğinde yüksek ölüm riskine dönebiliyor. Günümüzde yaklaşık her 10 kişiden birinde görülen bu kanser, sindirim sisteminin son bölümü olan kalın bağırsakta ortaya çıkıyor. Bu nedenle yenilen yiyecek ve içilen her bir şeye dikkat etmekte fayda var.
NTV’nin derlediği habere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hulusi Dinçoğlu ve ekibi, 2023 yılı Şubat ayında kolon kanserinde etkili olabileceğini düşündükleri ve içinde bulundurduğu antioksidan ve bağışıklık sistemi düzenleyici etkileriyle dikkat çeken bir meyve olan “kara mürver meyvesi” üzerinde çalışmalara başladı.