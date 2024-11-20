Kanserin ilacı meğer bu meyvedeymiş. Akademisyenler keşfetti, hem de Türkiye’de yetişiyor!

Dünyada en yaygın kanser türlerinden biri olan ve üçüncü en ölümcül kanser olarak kabul edilen kolon kanseri, erken teşhis edilmediğinde yüksek ölüm riskine dönebiliyor. Günümüzde yaklaşık her 10 kişiden birinde görülen bu kanser, sindirim sisteminin son bölümü olan kalın bağırsakta ortaya çıkıyor. Bu nedenle yenilen yiyecek ve içilen her bir şeye dikkat etmekte fayda var.