Kansızlığa iyi gelen besinler neler? Çay içmek kansızlık yapar mı?
Kansızlık, kırmızı kan hücrelerinin azalmasıyla ortaya çıkan ve halsizlikten nefes darlığına kadar pek çok belirtiyle kendini göstermektedir. Uzmanlar, demir ve B12 açısından zengin beslenmenin kansızlıkla mücadelede kritik rol oynadığını vurguluyor.
KANSIZLIK NEDİR?
Kansızlık, diğer adıyla anemi, vücudun yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi üretememesi veya mevcut hücrelerin işlevini yerine getirememesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum, dokulara taşınması gereken oksijenin azalmasına yol açar. Oksijen taşıyan hemoglobin proteini, aynı zamanda kana kırmızı rengini verir. Eğer hemoglobin düzeyi normalin altına düşerse, vücut enerji üretiminde zorlanır ve kansızlık belirtileri ortaya çıkar. Dünya Sağlık Örgütü, kadınlarda 120 g/L, erkeklerde 130 g/L, bebeklerde ise 140 g/L’nin altındaki değerleri kansızlık olarak tanımlar.
KANSIZLIĞIN NEDENLERİ NELERDİR?
Kansızlığın ortaya çıkışında birkaç farklı mekanizma rol oynar. Kimi zaman kırmızı kan hücreleri normalden hızlı parçalanır, kimi zaman ise vücut yeterli hücre üretemez. Kan kaybı (örneğin yoğun adet dönemleri, cerrahi müdahaleler veya iç kanamalar) kansızlığın en sık sebeplerindendir. Ayrıca demir, folik asit ve B12 vitamini eksiklikleri de kansızlığın gelişmesinde kritik rol oynar. Genetik faktörler de bazı bireylerde doğuştan kansızlığa yatkınlık yaratabilir.
KANSIZLIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kansızlık her kişide farklı şiddette seyreder. En yaygın belirtiler arasında sürekli yorgunluk, baş dönmesi, nefes darlığı ve kalp çarpıntısı bulunur. Bunun yanında ciltte solgunluk, saç dökülmesi, tırnaklarda kırılganlık, dudaklarda çatlama ve kulak çınlaması da görülebilir. Bazı kişilerde unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü, huzursuz bacak sendromu ve ellerde-ayaklarda soğukluk dikkat çeker. Hastalık ilerledikçe günlük yaşamı etkileyen halsizlik ve çabuk yorulma daha belirgin hale gelir.
KANSIZLIK KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR
Kadınlarda kansızlık daha sık görülmektedir. İnsan yaşamı için hayati öneme sahip olan kan, farklı hücrelerden oluşur ve bunların en fazla sayıda bulunanı kırmızı kan hücreleridir. Alyuvarlar, oksijenin vücuda taşınmasında görev alır. Bu hücrelerin sayısının azalması ya da oksijen taşıma kapasitesinin düşmesi kansızlığa yol açmaktadır. Kanda yeterli hemoglobin veya sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmadığında, dokulara oksijen taşınamaz ve bu durum yorgunluk ile halsizlik şeklinde kendini göstermektedir.