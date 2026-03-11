Kansızlığa iyi gelen besinler neler? Çay içmek kansızlık yapar mı?

KANSIZLIK KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Kadınlarda kansızlık daha sık görülmektedir. İnsan yaşamı için hayati öneme sahip olan kan, farklı hücrelerden oluşur ve bunların en fazla sayıda bulunanı kırmızı kan hücreleridir. Alyuvarlar, oksijenin vücuda taşınmasında görev alır. Bu hücrelerin sayısının azalması ya da oksijen taşıma kapasitesinin düşmesi kansızlığa yol açmaktadır. Kanda yeterli hemoglobin veya sağlıklı kırmızı kan hücresi bulunmadığında, dokulara oksijen taşınamaz ve bu durum yorgunluk ile halsizlik şeklinde kendini göstermektedir.