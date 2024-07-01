Kansızlığa iyi gelen 9 besin
Alyuvarlarda bulunan hemoglobin denilen bir proteinin normal seviyenin altına düşmesi ya da alyuvarların sayısının azalması durumuna anemi denir. Anemi halk arasında kansızlık olarak da bilinir. Peki, kansızlığa iyi gelen besinler nelerdir? İşte, kansızlığa iyi gelen besinler…
Kansızlığa iyi gelen besinler
Keçiboynuzu pekmezi
Keçiboynuzu tam bir demir deposudur. Günde 1 çorba kaşığı keçiboynuzu pekmezi içmek kansızlığa iyi gelir.
Ciğer, kırmızı ve beyaz et
Ciğer, kırmızı et, tavuk eti ve hindi eti B 12 vitamini ve folik asit bakımından çok zengin besinlerdir. Bu nedenle kansızlığa iyi gelen besinler arasındadırlar. Örneğin; Örneğin; 100 gram kuzu ciğeri yerseniz günlük demir ihtiyacınızın % 50’sini karşılamış olursunuz.
Ispanak
Demir açısından zengin olan ıspanak, demir eksikliği nedeniyle oluşan kansızlığın tedavisine destek olan mükemmel bir besin kaynağıdır.
Brokoli
Tam bir mineral deposu olan brokolinin 100 gramı günlük demir ihtiyacınızın % 4’ünü karşılayarak kansızlığa iyi gelir.