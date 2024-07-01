Kansızlığa iyi gelen 9 besin

Ciğer, kırmızı ve beyaz et

Ciğer, kırmızı et, tavuk eti ve hindi eti B 12 vitamini ve folik asit bakımından çok zengin besinlerdir. Bu nedenle kansızlığa iyi gelen besinler arasındadırlar. Örneğin; Örneğin; 100 gram kuzu ciğeri yerseniz günlük demir ihtiyacınızın % 50’sini karşılamış olursunuz.