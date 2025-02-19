  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Kar tatili için en ideal 10 adres. 3 günlüğüne giden yerleşmek istiyor

Kar tatili için en ideal 10 adres. 3 günlüğüne giden yerleşmek istiyor

Türkiye’de kış turizmi özellikle kar yağdığında popüler oluyor. Hemen hemen herkesin bildiği bu 10 adres ise gidenlerin gözdesi oluyor.

Kar tatili için en ideal 10 adres. 3 günlüğüne giden yerleşmek istiyor - Sayfa 1

Ülkemiz hem yaz hem de kış aylarında yerli ve yabancı olmak üzere milyonlarca turisti ağırlıyor. Bazı şehirlerimizdeki turistler ise gittikleri kente yerleşmeyi istiyor.

1 | 13
Kar tatili için en ideal 10 adres. 3 günlüğüne giden yerleşmek istiyor - Sayfa 2

Son günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün de sık sık uyardığı kar yağışı ülkenin kapısına dayandı. Özellikle Bolu’da yoğun kar yağıyor.

2 | 13
Kar tatili için en ideal 10 adres. 3 günlüğüne giden yerleşmek istiyor - Sayfa 3

TATİLE GİDEN YERLEŞMEK İSTİYOR

Tatilciler ise flypgs.com’un derlediği 10 rotayı tercih ediyor. Söz konusu 10 rota ise özellikle emeklilerin gözdesi olarak biliniyor.

3 | 13
Kar tatili için en ideal 10 adres. 3 günlüğüne giden yerleşmek istiyor - Sayfa 4

“Türkiye’de kış tatili yapayım ve bu mevsimin tüm güzelliklerini yaşayayım.” diyorsan Bursa’ya 1 saat mesafede bulunan Uludağ’ı düşünebilirsin. Uludağ Kayak Merkezi’nde, mükemmel bir kış tatili için hayal kurduğun her şeyi gerçekleştirebilirsin.

 

4 | 13