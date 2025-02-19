Kar tatili için en ideal 10 adres. 3 günlüğüne giden yerleşmek istiyor
Türkiye’de kış turizmi özellikle kar yağdığında popüler oluyor. Hemen hemen herkesin bildiği bu 10 adres ise gidenlerin gözdesi oluyor.
Ülkemiz hem yaz hem de kış aylarında yerli ve yabancı olmak üzere milyonlarca turisti ağırlıyor. Bazı şehirlerimizdeki turistler ise gittikleri kente yerleşmeyi istiyor.
Son günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün de sık sık uyardığı kar yağışı ülkenin kapısına dayandı. Özellikle Bolu’da yoğun kar yağıyor.
TATİLE GİDEN YERLEŞMEK İSTİYOR
Tatilciler ise flypgs.com’un derlediği 10 rotayı tercih ediyor. Söz konusu 10 rota ise özellikle emeklilerin gözdesi olarak biliniyor.