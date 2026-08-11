Karaciğer yağlanması belirtileri, nedenleri ve güncel tedavi yöntemleri

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDİR?

Karaciğer yağlanması, tıbbi adıyla hepatosteaz, karaciğer hücrelerinde normal sınırların üzerinde yağ moleküllerinin depolanmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Sağlıklı bir karaciğer yapısında hücrelerin enerji dengesini korumak adına çok az miktarda yağ bulunması olağandır. Ancak bu yağ miktarı organın toplam kütlesinin yüzde 5 barajını aştığında, tıbbi olarak yağlanma süreci başlamış kabul edilir ve yakından takip edilmesi önerilir.