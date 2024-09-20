Karaciğer yağlanması nedir? Karaciğeriniz sağlıklı mı? Sağlıklı karaciğer testi!

Karaciğer yağlanması tedavisi

Karaciğer yağlanmasının tedavisinde doktor tarafından alkol tüketimini sınırlandırma ve kilo vermek için beslenme tarzında değişiklik yapılması önerilebilir. Kalori içermeyen, doymuş ve trans yağların düşük olduğu besin açısından zengin bir diyet ile beslenilmesi gereklidir. Düzenli olarak haftada 150 dakika egzersiz yapmak önerilir. Karaciğer yağlanması olan kişiler, düzenli doktor kontrolleri ve kan testleri ile karaciğer sağlığını izlemelidir. Nadir durumlarda, hastalık ciddi bir şekilde ilerlediğinde, karaciğer nakli gibi cerrahi müdahaleler gerekli olabilir.