Karaciğer yağlanması nedir? Karaciğeriniz sağlıklı mı? Sağlıklı karaciğer testi!
Karaciğer, karın boşluğunun sağ üst kısmında, kaburganın arkasında yer alır. Karaciğerin temel hücreleri hepatositlerdir. Karaciğer yağlanmasında hepatosit adı verilen hücrelerde yağ, damlacıklar halinde birikir. Karaciğer hücrelerinde depolanan ya da biriken yağın normalden fazla olmasına karaciğer yağlanması, tıptaki adıyla hepatik steatoz denir.
Karaciğer yağlanması nedenleri nelerdir?
Karaciğerdeki yağ büyük oranda trigliserid (üç yağ asidi ve bir gliserolden oluşan doğal yağ) ve az miktarda fosfolipit ile kolestrolden oluşur. Karaciğer yağlanmasının nedeni, fazla yağ tüketmek, enfeksiyonlar, zehirlenmeler, kronik alkolizm, beslenme düzensizlikleri, protein eksikliği, diyabet, sürekli kullanılan bazı ilaçlar ve genetiktir.
Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir?
Karaciğer yağlanmasının belirtilerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
İştahsızlık
Kilo kaybı
Halsizlik ve yorgunluk
Mide bulantısı ve kusma
Sarılık
Karın ağrısı
Karında şişlik
Şiddetli yorgunluk hissi
Güçsüzlük
Karaciğer yağlanması nasıl teşhis edilir?
Karaciğer yağlanması; karaciğer ultrasonografisi, tomografisi, manyetik rezonans (MR) ve karaciğer biyopsisi uygulamaları yapılır.
Karaciğer yağlanması tedavisi
Karaciğer yağlanmasının tedavisinde doktor tarafından alkol tüketimini sınırlandırma ve kilo vermek için beslenme tarzında değişiklik yapılması önerilebilir. Kalori içermeyen, doymuş ve trans yağların düşük olduğu besin açısından zengin bir diyet ile beslenilmesi gereklidir. Düzenli olarak haftada 150 dakika egzersiz yapmak önerilir. Karaciğer yağlanması olan kişiler, düzenli doktor kontrolleri ve kan testleri ile karaciğer sağlığını izlemelidir. Nadir durumlarda, hastalık ciddi bir şekilde ilerlediğinde, karaciğer nakli gibi cerrahi müdahaleler gerekli olabilir.