Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Karaciğer yağlanmasına iyi gelen besinler!
Karaciğer yağlanması, modern çağın en yaygın ve sinsi ilerleyen sağlık sorunlarından biridir. Yanlış beslenme, hareketsiz yaşam ve yüksek şeker tüketimi bu hastalığı doğrudan tetikler. Uzmanlar, karaciğerde biriken zararlı yağları eritmek ve organı temizlemek için doğanın şifalı gücünden yararlanmayı önermektedir. Düzenli tüketilen antioksidan zengin bitkiler ve şifalı besinler hücre yenilenmesini hızlandırır. İşte, karaciğer yağlanmasına iyi gelen besinler...
ENGİNAR SİNARİN MADDESİYLE HÜCRELERİ YENİLİYOR
Karaciğer sağlığı denildiğinde akla ilk gelen şifalı besinlerin başında şüphesiz enginar yer alır. İçeriğindeki "sinarin" maddesi sayesinde karaciğer hücrelerinin hızla yenilenmesine ve toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Düzenli enginar tüketimi, safra salgısını artırarak sindirim sisteminin çok daha rahat çalışmasını sağlar. Karaciğerde biriken zararlı yağların eritilmesinde bu sebzenin suyu da oldukça etkilidir. Haftada en az iki kez zeytinyağlı enginar tüketmek organın yükünü hafifletir. Uzmanlar, karaciğer yağlanması teşhisi konmuş kişilerin mevsiminde bolca enginar tüketmesini kesinlikle tavsiye etmektedir.
DEVEDİKENİ ZEHİRLİ MADDELERE KARŞI DOĞAL KALKAN
Doğal bitkiler arasında karaciğeri koruma gücü en yüksek olan alternatif devedikeni tohumudur. Bu şifalı bitkinin içinde bulunan "silimarin" bileşeni, karaciğer hücrelerini zehirli maddelere karşı koruyan bir kalkan oluşturur. Hasar görmüş dokuların tamir edilmesini hızlandırarak yağlanma oranını ciddi derecede düşürür. Genellikle çay olarak tüketilen devedikeni, aktarlardan kolayca temin edilebilen çok güçlü bir şifa kaynağıdır. Düzenli kullanımda karaciğer enzimlerinin normal değerlere dönmesine doğrudan katkı sağladığı bilinmektedir. Ancak kronik rahatsızlığı olanların bu güçlü bitkiyi tüketmeden önce mutlaka doktoruna danışması gerekir.
ZERDEÇAL YAĞ HÜCRESİ OLUŞUMUNU TAMAMEN DURDURUYOR
Zerdeçal, içeriğindeki kurkumin maddesi sayesinde vücuttaki tüm iltihaplanmalarla savaşan mucizevi bir baharattır. Karaciğer yağlanmasının ilerlemesini durdurarak organın büyümesini ve hasar görmesini tamamen engeller. Yağ metabolizmasını düzenleyen zerdeçal, karaciğerde yeni yağ hücrelerinin oluşmasının da önüne geçer. Yemeklere renk ve lezzet katmasının yanı sıra yoğurtla karıştırılarak tüketildiğinde etkisi katlanarak artar. Günlük beslenme rutinine bir çay kaşığı zerdeçal eklemek karaciğerinizi toksinlerden arındıracaktır. Antioksidan deposu olan bu şifalı baharat, karaciğer detoksu yapmak isteyenlerin ilk tercihidir.
SARIMSAK AKTİF ENZİMLERLE TOKSİNLERİ DIŞARI ATIYOR
Çiğ sarımsak, karaciğerdeki enzimleri aktive ederek vücuttaki toksinlerin hızla dışarı atılmasını kolaylaştırır. İçerisinde bol miktarda bulunan "alisin" ve "selenyum" maddeleri karaciğer temizliğinde çok aktif rol oynar. Sarımsak, kanı temizleme özelliği sayesinde karaciğerin süzme görevini büyük ölçüde hafifletir. Düzenli olarak günde bir diş çiğ sarımsak yutmak yağlanma derecesini düşürmeye yardımcı olur. Aynı zamanda damar sağlığını koruyarak karaciğere giden kan akışını daha düzenli hale getirir. Kokusu nedeniyle çekinilse de bu şifalı besin karaciğerin en sadık dostlarından biridir.