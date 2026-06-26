Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Karaciğer yağlanmasına iyi gelen besinler!

SARIMSAK AKTİF ENZİMLERLE TOKSİNLERİ DIŞARI ATIYOR

Çiğ sarımsak, karaciğerdeki enzimleri aktive ederek vücuttaki toksinlerin hızla dışarı atılmasını kolaylaştırır. İçerisinde bol miktarda bulunan "alisin" ve "selenyum" maddeleri karaciğer temizliğinde çok aktif rol oynar. Sarımsak, kanı temizleme özelliği sayesinde karaciğerin süzme görevini büyük ölçüde hafifletir. Düzenli olarak günde bir diş çiğ sarımsak yutmak yağlanma derecesini düşürmeye yardımcı olur. Aynı zamanda damar sağlığını koruyarak karaciğere giden kan akışını daha düzenli hale getirir. Kokusu nedeniyle çekinilse de bu şifalı besin karaciğerin en sadık dostlarından biridir.