Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir? Karaciğer yağlanması nasıl geçer?

HASTALIĞIN GİZLİ SEYRİ VE İLK BELİRTİLER

Bu rahatsızlık genellikle ilk evrelerinde hiçbir belirgin fiziksel şikayete yol açmadığı için check-up rutinlerinde ya da farklı sebeplerle yapılan ultrason taramalarında tesadüfen saptanır. Hastalık ilerleyip organ hacmi genişledikçe, büyüyen karaciğerin çevre dokulara baskı yapması sonucu karın bölgesinin sağ üst kadranında kronik bir doluluk ve sıkışma hissi gelişmeye başlar. Bu büyüme belirli bir hacme ulaştığında uzman bir hekimin gerçekleştireceği basit bir fiziki el muayenesi esnasında bile kolaylıkla fark edilebilir düzeye gelir.