Kararan çaydanlıkları ışıl ışıl yapıyor ; Suya 1 yemek kaşığı karıştırmak yetecek
Kararmış olan çaydanlık temizlenmiyorsa bu tüyoyu uygulamalısınız
Ev hanımlarının mutfaktaki en büyük yardımcılarından biri çaydanlıklardır. Her çay saatlerinin baş tacı olan çaydanlıklar eşsiz sohbetlerin de vazgeçilmezidir. Taze ve güzel çayların demlendiği çaydanlıklar zamanla kararabiliyor hatta kireç bağlayabiliyor.
Kararan ve kireç bağlayan çaydanlıkları temizlemek için ise bilmeniz gereken bazı temizlik tüyoları var. Bu sayede kaynananız ve görümceniz mutfağınıza girdiğince kıskançlıktan çatlayacak.
Ayrıca rafa koyduğunuz çaydanlık ışıl ışıl da parlayacak. Peki kararmış, kireç bağlamış çaydanlıklar nasıl parlatılır? İşte adım adım tarifi…
LİMONLARI ÇÖPE ATMAYI BIRAKIN
Siz de sıkıp tükettiğiniz limonları çöpe mi atıyorsunuz. Öyleyse bu hatayı yapmaktan vazgeçin artık. Limonları kullandıktan sonra kabuklarıyla tüm evinizi bile parlatabilirsiniz. Kararan çaydanlıkları da limon kabuğuyla parlatmak mümkün tabi…