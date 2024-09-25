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  4. Kararan çaydanlıkları ışıl ışıl yapıyor ; Suya 1 yemek kaşığı karıştırmak yetecek

Kararan çaydanlıkları ışıl ışıl yapıyor ; Suya 1 yemek kaşığı karıştırmak yetecek

Kararmış olan çaydanlık temizlenmiyorsa bu tüyoyu uygulamalısınız

Kararan çaydanlıkları ışıl ışıl yapıyor ; Suya 1 yemek kaşığı karıştırmak yetecek - Sayfa 1

Ev hanımlarının mutfaktaki en büyük yardımcılarından biri çaydanlıklardır. Her çay saatlerinin baş tacı olan çaydanlıklar eşsiz sohbetlerin de vazgeçilmezidir. Taze ve güzel çayların demlendiği çaydanlıklar zamanla kararabiliyor hatta kireç bağlayabiliyor.

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Kararan çaydanlıkları ışıl ışıl yapıyor ; Suya 1 yemek kaşığı karıştırmak yetecek - Sayfa 2

Kararan ve kireç bağlayan çaydanlıkları temizlemek için ise bilmeniz gereken bazı temizlik tüyoları var. Bu sayede kaynananız ve görümceniz mutfağınıza girdiğince kıskançlıktan çatlayacak.

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Kararan çaydanlıkları ışıl ışıl yapıyor ; Suya 1 yemek kaşığı karıştırmak yetecek - Sayfa 3

Ayrıca rafa koyduğunuz çaydanlık ışıl ışıl da parlayacak. Peki kararmış, kireç bağlamış çaydanlıklar nasıl parlatılır? İşte adım adım tarifi…

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Kararan çaydanlıkları ışıl ışıl yapıyor ; Suya 1 yemek kaşığı karıştırmak yetecek - Sayfa 4

LİMONLARI ÇÖPE ATMAYI BIRAKIN

Siz de sıkıp tükettiğiniz limonları çöpe mi atıyorsunuz. Öyleyse bu hatayı yapmaktan vazgeçin artık. Limonları kullandıktan sonra kabuklarıyla tüm evinizi bile parlatabilirsiniz. Kararan çaydanlıkları da limon kabuğuyla parlatmak mümkün tabi…

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