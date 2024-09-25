Kararan çaydanlıkları ışıl ışıl yapıyor ; Suya 1 yemek kaşığı karıştırmak yetecek

Ev hanımlarının mutfaktaki en büyük yardımcılarından biri çaydanlıklardır. Her çay saatlerinin baş tacı olan çaydanlıklar eşsiz sohbetlerin de vazgeçilmezidir. Taze ve güzel çayların demlendiği çaydanlıklar zamanla kararabiliyor hatta kireç bağlayabiliyor.