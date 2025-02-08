Kararmış derz aralarını bembeyaz yapıyor: Karbonat ile karıştırıp sürmek yetiyor. Üstelik ovalamadan
Derz aralarını temizlemek adına kimyevi malzemeleri kullanmaya son! Yalnızca iki basit ürün ile tesirli bir sonuç elde edebilirsiniz. Bu doğal formül, derz aralarındaki pislikleri ve küfü çabucak yok eder ve sağlığınızı tehlikeye düşürmeden derzleri pamuk gibi beyazlatır.
Zaman içerisinde sararan ve küf tutan derz araları, bilhassa mutfak ve banyo fayanslarında sıklıkla rastlanan bir problemdir. Kimyevi malzemeler yerine natürel tekniklerle gerçekleştirilen temizlik, Kimyasal ürünler yerine doğal yöntemlerle yapılan temizlik, hem sağlıklı hem de çevre dostu bir opsiyon yaratır.
Pek çok kişi, derz aralarını temizlemek ve pamuk gibi beyazlatmak adına karbonat ve sirke formülünü kullanır. Karbonatın sökücü etkisi, kirleri derinden temizlerken, sirkenin asidik özelliği sayesinde lekeleri yok eder. Aynı zamanda, limon suyu da natürel bir beyazlatıcı olarak uygulabilir. Limonun asidik yapısı, derz içerisindeki lekeleri çözmeye destekte bulunur. Limon ve karbonat karışımı ise kuvvetli bir temizlik ürünü olarak karşımıza çıkar.
1. KARBONAT VE SİRKE KARIŞIMI
Malzemeler:
1 yemek kaşığı karbonat
Yarım su bardağı beyaz sirke
Uygulama:
Karbonat ve sirkeyi karıştırarak macun kıvamına getirin. Karışımı derz aralarına sürüp 10-15 dakika bekletin. Ardından fırça ile ovalayarak temizleyin ve su ile durulayın.