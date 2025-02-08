Kararmış derz aralarını bembeyaz yapıyor: Karbonat ile karıştırıp sürmek yetiyor. Üstelik ovalamadan

Pek çok kişi, derz aralarını temizlemek ve pamuk gibi beyazlatmak adına karbonat ve sirke formülünü kullanır. Karbonatın sökücü etkisi, kirleri derinden temizlerken, sirkenin asidik özelliği sayesinde lekeleri yok eder. Aynı zamanda, limon suyu da natürel bir beyazlatıcı olarak uygulabilir. Limonun asidik yapısı, derz içerisindeki lekeleri çözmeye destekte bulunur. Limon ve karbonat karışımı ise kuvvetli bir temizlik ürünü olarak karşımıza çıkar.