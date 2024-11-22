Kararmış ocak gözlerini ilk günkü gibi temizliyor; Ovalamadan bile kirler akıp gidiyor
Ocak temizliği yaparken ışıl ışıl parlaması için bilmeniz gereken temizlik sırrı
Ev hanımları mutfakta süt kaynatırken ya da zahmetli bir yemek veya tatlı hazırlarken istenmeyen kazalar yaşanabiliyor. Bu kazalar neticesinde ocağa yiyecek dökülebiliyor.
Bazen inatçı lekeler olursa iş daha da can sıkıcı olabiliyor. Örneği süt kaynatma ya da sütlaç hazırlama gibi işlemler sırasında ocak çok daha fazla kirleniyor.
Doğal karışım ve yöntemlerle bu kirlerden resmen ovalamadan bile kurtulmak mümkün. Ayrıca yöntem doğal olduğu için ocağın gözleri de hiç zarar görmüyor.