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  4. Kararmış ocak gözlerini ilk günkü gibi temizliyor; Ovalamadan bile kirler akıp gidiyor

Kararmış ocak gözlerini ilk günkü gibi temizliyor; Ovalamadan bile kirler akıp gidiyor

Ocak temizliği yaparken ışıl ışıl parlaması için bilmeniz gereken temizlik sırrı

Kararmış ocak gözlerini ilk günkü gibi temizliyor; Ovalamadan bile kirler akıp gidiyor - Sayfa 1

Ev hanımları mutfakta süt kaynatırken ya da zahmetli bir yemek veya tatlı hazırlarken istenmeyen kazalar yaşanabiliyor. Bu kazalar neticesinde ocağa yiyecek dökülebiliyor.

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Kararmış ocak gözlerini ilk günkü gibi temizliyor; Ovalamadan bile kirler akıp gidiyor - Sayfa 2

Bazen inatçı lekeler olursa iş daha da can sıkıcı olabiliyor. Örneği süt kaynatma ya da sütlaç hazırlama gibi işlemler sırasında ocak çok daha fazla kirleniyor.

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Kararmış ocak gözlerini ilk günkü gibi temizliyor; Ovalamadan bile kirler akıp gidiyor - Sayfa 3

Doğal karışım ve yöntemlerle bu kirlerden resmen ovalamadan bile kurtulmak mümkün. Ayrıca yöntem doğal olduğu için ocağın gözleri de hiç zarar görmüyor.

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Kararmış ocak gözlerini ilk günkü gibi temizliyor; Ovalamadan bile kirler akıp gidiyor - Sayfa 4

KİRLERİ AKIP DÖKEN DOĞAL KARIŞIM

pimak.com’daki doğal ocak temizliği tarifi şöyle:

Gereken malzemeler:

- 1 su bardağı sirke

- 1 fincan limon tuzu

- 1 yemek kaşığı sabun rendesi

- 1 litre sıcak su

 

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