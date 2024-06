Kardiyoloji uzmanından uyarı: Akşam geç saatte yenen et kalp krizi tehdidi problemleri yaşatabiliyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nda et, sabah-akşam sofralardaki yerini alacak. Ancak kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerde yoğun et tüketimi büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Konuyla ilgili olarak önemli uyarılarda bulunan Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Özlem Esen, kurban etinin aslında yenilebilecek en sağlıklı et olduğuna işaret etti. Etin tüketim miktarı ve nasıl pişirildiğinin en önemli nokta olduğunu belirten Prof. Dr. Özlem Esen, “Kalp damar hastalığı olanlara et tüketimi yasak değil. Günde 90 ile 100 gram arasında yani 4 büyük köfte büyüklüğünde et tüketimini tavsiye ediyoruz” açıklaması yaptı.