Kardiyoloji uzmanından uyarı: Akşam geç saatte yenen et kalp krizi tehdidi problemleri yaşatabiliyor

“Kendi yağı ile yavaşça pişirilen kavurma en sağlıklısı”

“Etle tüketilen tatlılar, pilav, yemeğe eşlik eden karbonhidratlar hem yemeğin kalorisini artırıyor hem de tuz şeker miktarını da artırınca bunlar karşımıza yüksek tansiyon problemi olarak çıkabiliyor” diyen Prof. Dr. Esen şunları söyledi:



“Burada en önemli nokta ise etin nasıl pişirildiğidir. Kesinlikle dışarıdan ek bir yağ kaynağı eklememeyi tavsiye ediyoruz. Yani tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı bunlar daha lezzetli yapmak adına ete karıştırılan yağlar. Ancak kullanmayalım. Uzun ve yavaş pişme sonrası, kavurma dediğimiz kendi yağıyla kavrulması sağlıklı tüketim şeklidir.”