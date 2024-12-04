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  4. Karnabaharın en güzel hali! Çocuklara karnabaharı sevdirecek tarif: Karnabahar köftesi

Karnabaharın en güzel hali! Çocuklara karnabaharı sevdirecek tarif: Karnabahar köftesi

Çocukların köfteyi ne kadar çok sevdiğini bilirsiniz. Öte yandan karnabahar yemeyi ise pek tercih etmezler. Peki, karnabahardan köfte yapmaya ne dersiniz? Üstelik minikler bu tarifi kıymayla yapılan köfteden ayıramayacak, afiyetle yiyecekler ve zafer sizin olacak… İşte, çocukların karnabahar yemesini sağlayacak o enfes tarif…

Karnabaharın en güzel hali! Çocuklara karnabaharı sevdirecek tarif: Karnabahar köftesi - Sayfa 1

KARNABAHAR KÖFTESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

 

500 gram karnabahar

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı mısır unu

3 yemek kaşığı un

1 diş sarımsak

1 tutam maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yarım çay kaşığı karabiber

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Karnabaharın en güzel hali! Çocuklara karnabaharı sevdirecek tarif: Karnabahar köftesi - Sayfa 2

BULAMAK İÇİN GEREKLİ MALZEME

Galete unu

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Karnabaharın en güzel hali! Çocuklara karnabaharı sevdirecek tarif: Karnabahar köftesi - Sayfa 3

KIZARTMAK İÇİN GEREKLİ MALZEME

Ayçiçek yağı

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Karnabaharın en güzel hali! Çocuklara karnabaharı sevdirecek tarif: Karnabahar köftesi - Sayfa 4

KARNABAHAR KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

 

Öncelikle karnabaharlar çiçeklerinden ayrılır ve bir tencereye alınır.

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