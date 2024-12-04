Karnabaharın en güzel hali! Çocuklara karnabaharı sevdirecek tarif: Karnabahar köftesi
Çocukların köfteyi ne kadar çok sevdiğini bilirsiniz. Öte yandan karnabahar yemeyi ise pek tercih etmezler. Peki, karnabahardan köfte yapmaya ne dersiniz? Üstelik minikler bu tarifi kıymayla yapılan köfteden ayıramayacak, afiyetle yiyecekler ve zafer sizin olacak… İşte, çocukların karnabahar yemesini sağlayacak o enfes tarif…
KARNABAHAR KÖFTESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
500 gram karnabahar
1 adet yumurta
3 yemek kaşığı mısır unu
3 yemek kaşığı un
1 diş sarımsak
1 tutam maydanoz
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Yarım çay kaşığı karabiber
1 | 12