Karnın sağ tarafındaki gizli tehlike: Safra kesesi taşı kimlerde daha çok görülür? Nasıl geçer?

EN NET BELİRTİSİ: YEMEKLERDEN SONRA BAŞLAYAN AĞRI

Safra kesesindeki taşlar yerinden oynayıp kesenin ağzını tıkadığında asıl fırtına kopar. En tipik belirti, özellikle ağır ve yağlı bir yemekten 1-2 saat sonra karnın sağ üst tarafında başlayan şiddetli ağrıdır. Bu ağrı sıradan bir karın ağrısı değildir; bıçak saplanır gibi bir his verir ve genellikle sağ omza ya da kürek kemiklerinin arasına doğru yayılır. Ağrıya çoğunlukla bulantı, kusma ve midede aşırı şişkinlik hissi de eşlik eder.