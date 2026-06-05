Karnın sağ tarafındaki gizli tehlike: Safra kesesi taşı kimlerde daha çok görülür? Nasıl geçer?
Mide yanması, şişkinlik veya basit bir gaz sancısı deyip geçmeyin. Kulaktan dolma bilgilerle geçiştirilen pek çok karın ağrısının altından safra kesesi taşları çıkıyor. Peki, bu taşlar neden oluşur ve kimler risk altında? İşte safra kesesi taşlarına dair bilmeniz gereken detaylar...
SAFRA KESESİ NEDİR VE NE İŞE YARAR?
Vücudumuzda karnımızın sağ üst tarafında, karaciğerin hemen altında bulunan küçük, armut şeklinde bir organ vardır. Bu organın adı safra kesesidir. Görevi ise karaciğerin ürettiği yeşilimsi bir sıvıyı depolamaktır. Özellikle yağlı bir yemek yediğimizde, bu kese kasılır ve içindeki sıvıyı sindirime yardımcı olması için bağırsaklarımıza gönderir.
TAŞLAR NASIL OLUŞUR?
Kesenin içinde depolanan bu sıvının dengesi bozulduğunda, içerideki kolesterol ve diğer maddeler çökmeye başlar. Tıpkı çaydanlığın dibinde kireç birikmesi gibi, bu maddeler zamanla sertleşerek taşlaşır. Bu taşlar bazen bir kum tanesi kadar küçük, bazen de bir golf topu kadar büyük olabilir. Çoğu insan içindeki taşlardan habersizce yıllarca yaşayabilir.
EN NET BELİRTİSİ: YEMEKLERDEN SONRA BAŞLAYAN AĞRI
Safra kesesindeki taşlar yerinden oynayıp kesenin ağzını tıkadığında asıl fırtına kopar. En tipik belirti, özellikle ağır ve yağlı bir yemekten 1-2 saat sonra karnın sağ üst tarafında başlayan şiddetli ağrıdır. Bu ağrı sıradan bir karın ağrısı değildir; bıçak saplanır gibi bir his verir ve genellikle sağ omza ya da kürek kemiklerinin arasına doğru yayılır. Ağrıya çoğunlukla bulantı, kusma ve midede aşırı şişkinlik hissi de eşlik eder.