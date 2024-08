Karpuz mu kavun mu daha faydalı... Uzmanlar açıkladı gerçek ortaya çıktı

İlk olarak açıklamak gerekir ki, kavun ve karpuz meyveleri her ikiside antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengindir. Fakat bazı ayrımları da vardır. Mesela, karpuz daha fazla oranda likopen bulundururken, kavun ise A ve C vitamini deposudur. Likopen antioksidan kabiliyetlere sahip olup, vücuttaki serbest radikallerle mücadele ederek kanser riskini mininuma indirger. A ve C vitaminleri ise bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt sağlığına katkıda bulunur.