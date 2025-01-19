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  4. Karsız kış üzmüştü! İstanbul'a 1 saat uzaklıkta lapa lapa kar yağmaya başlayınca göç başladı

Karsız kış üzmüştü! İstanbul'a 1 saat uzaklıkta lapa lapa kar yağmaya başlayınca göç başladı

Hafta sonu kış tatilini İstanbul'dan uzak yerde geçirmek istemeyenler için nefis öneri. Kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Kayak pistlerim de her an açılabilir

Karsız kış üzmüştü! İstanbul'a 1 saat uzaklıkta lapa lapa kar yağmaya başlayınca göç başladı - Sayfa 1

Yoğun çalışma stresini hafta sonu kayak tatiliyle geçirmek isteyen İstanbullular artık Uludağ ve Palandöken yerine Kocaeli'nin Kartepe ilçesini tercih ediyor. Kartepe, hem tesislreriyle ön plana çıkıyor hem de İstanbul'a yakınlığıyla.

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Karsız kış üzmüştü! İstanbul'a 1 saat uzaklıkta lapa lapa kar yağmaya başlayınca göç başladı - Sayfa 2

Karsız kış İstanbulluları üzerken sadece 1 saat uzaklıktaki Kartepe'nin Samanlı Dağları'nda lapa lapa kar yağmaya başladı. Kar kalınlığı 45 santimetreye kadar ulaştı. Böyle giderse kayak pistleri tam kapasite hizmet verecek.

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Karsız kış üzmüştü! İstanbul'a 1 saat uzaklıkta lapa lapa kar yağmaya başlayınca göç başladı - Sayfa 3

Sevindirici haberin ardından İstanbullular da harekete geçti. Pek çok kişi Bursa Uludağ ve Erzurum Palandöken rezervasyonlarını iptal ederek rorayı Kartepe'ye kırdı.

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Karsız kış üzmüştü! İstanbul'a 1 saat uzaklıkta lapa lapa kar yağmaya başlayınca göç başladı - Sayfa 4

İstanbullular Kartepe'yi hem konumunun yakınlığı hem de imkanları nedeniyle tercih ediyor. Son yıllarda yapılan yatırımlar Kartepe'deki lüks tesis sayısını artırmıştı.

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