Karsız kış üzmüştü! İstanbul'a 1 saat uzaklıkta lapa lapa kar yağmaya başlayınca göç başladı
Hafta sonu kış tatilini İstanbul'dan uzak yerde geçirmek istemeyenler için nefis öneri. Kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı. Kayak pistlerim de her an açılabilir
Yoğun çalışma stresini hafta sonu kayak tatiliyle geçirmek isteyen İstanbullular artık Uludağ ve Palandöken yerine Kocaeli'nin Kartepe ilçesini tercih ediyor. Kartepe, hem tesislreriyle ön plana çıkıyor hem de İstanbul'a yakınlığıyla.
Karsız kış İstanbulluları üzerken sadece 1 saat uzaklıktaki Kartepe'nin Samanlı Dağları'nda lapa lapa kar yağmaya başladı. Kar kalınlığı 45 santimetreye kadar ulaştı. Böyle giderse kayak pistleri tam kapasite hizmet verecek.
Sevindirici haberin ardından İstanbullular da harekete geçti. Pek çok kişi Bursa Uludağ ve Erzurum Palandöken rezervasyonlarını iptal ederek rorayı Kartepe'ye kırdı.