Karsız kış üzmüştü! İstanbul'a 1 saat uzaklıkta lapa lapa kar yağmaya başlayınca göç başladı

Yoğun çalışma stresini hafta sonu kayak tatiliyle geçirmek isteyen İstanbullular artık Uludağ ve Palandöken yerine Kocaeli'nin Kartepe ilçesini tercih ediyor. Kartepe, hem tesislreriyle ön plana çıkıyor hem de İstanbul'a yakınlığıyla.