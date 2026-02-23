Kas ağrısına ne iyi gelir? Kas ağrısına evde uygulanabilecek yöntemler neler?

EVDE UYGULANABİLECEK YÖNTEMLER

Kas ağrısı ortaya çıktığında, ilk yapılması gereken şey dinlenmektir. Ağrılı bölgeyi dinlendirmek ve mümkünse hafifçe yukarı kaldırmak, iyileşmeyi hızlandırır. Ayrıca, sıcak veya soğuk uygulamalar kasların gevşemesine ve ağrının hafiflemesine yardımcı olur. Ilık duş veya banyo kas dokusunu rahatlatırken, buz uygulamaları iltihaplanmayı ve ödemi azaltabilir. Kas ağrıları sırasında yeterli miktarda su tüketmek de önemlidir. Dehidrasyon, kas kramplarını tetikleyebilir ve ağrının şiddetini artırabilir. Egzersiz öncesi ısınma ve sonrasında esneme hareketleri yapmak, kasların gerginliğini azaltarak ağrı riskini düşürür. Masaj uygulamaları da kaslarda kan dolaşımını artırarak rahatlama sağlar ve ağrının azalmasına yardımcı olur.