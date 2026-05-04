Kas yapayım derken sağlığınızdan olmayın! İşte fazla proteinin 10 gizli tehlikesi

KARACİĞERİNİZİ AMONYAK ZEHİRLENMESİYLE YORMAYIN

Karaciğer, protein metabolizması sırasında ortaya çıkan zehirli amonyağı üreye dönüştüren dev bir kimya fabrikasıdır. Ancak kapasiteyi zorlayan protein alımı, karaciğerin bu temizleme işlemini yetiştirememesine ve kanda toksin birikmesine neden olur. Kanda artan amonyak seviyesi ise beyin fonksiyonlarını etkileyerek kafa karışıklığı, uyku hali ve halsizlik yaratır. Karaciğerinizin detoks gücünü tüketmemek için protein alımını tek bir öğüne yığmak yerine gün içine yaymalısınız. Karaciğer sağlığı, tüm vücudun enerji dengesi için hayati bir öneme sahiptir.