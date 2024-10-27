Kasım ayında cepleri para dolacak 6 burç ; Beklemedikleri yerden toplu para geliyor

YENGEÇ BURCU

Maddi açıdan zorluk çeken Yengeçler ise Kasım ayında rahatlayacaklar. Onların ev ve aile ile ilgili konularda sorun yaşayabileceklerini belirten astrologlar, ani değişim ve sürpriz gelişmelere açık olmaları konusunda uyarıyor. Yengeçler için ekonomik belirsizlik ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Döviz kurlarında yaşanacak ani değişimler onları etkileyebilir. Fakat, 10 Kasım civarında oluşacak olan Yeni Ay, Yengeç burcu için maddi konularda yeni fırsatlar ve yeni başlangıçları simgeliyor. Onlar bu süreçte kariyer ve iş hayatlarında hedeflerine ulaşabilirler.