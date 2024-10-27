Kasım ayında cepleri para dolacak 6 burç ; Beklemedikleri yerden toplu para geliyor
Kasım ayı takvimi içerisinde Zodyak kuşağının bu 6 burcu zenginliğe doyacak.
Astrologlar Kasım ayı takvimini çıkardı. Böylece hiç beklemediği yerden eline para geçecek olan burçlar da ortaya çıkmış oldu.
İşte Zodyak kuşağında Kasım ayında tazminat, yatırım kazancı gibi gelirler elde edecek olan 6 burç;
OĞLAK BURCU
Mynet.com’da yer alan içeriğe göre Oğlak burçları için Kasım ayında finansal zenginliğe ulaşmanın yolları belirginleşiyor. Astrologların yaptığı açıklamalara göre özellikle 8-22 Kasım tarihleri arasında Merkür’ün burçlara pozitif etkisi ile Oğlaklar hatırı sayılır miktarda maddi kazanç elde edecekler.
YENGEÇ BURCU
Maddi açıdan zorluk çeken Yengeçler ise Kasım ayında rahatlayacaklar. Onların ev ve aile ile ilgili konularda sorun yaşayabileceklerini belirten astrologlar, ani değişim ve sürpriz gelişmelere açık olmaları konusunda uyarıyor. Yengeçler için ekonomik belirsizlik ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Döviz kurlarında yaşanacak ani değişimler onları etkileyebilir. Fakat, 10 Kasım civarında oluşacak olan Yeni Ay, Yengeç burcu için maddi konularda yeni fırsatlar ve yeni başlangıçları simgeliyor. Onlar bu süreçte kariyer ve iş hayatlarında hedeflerine ulaşabilirler.