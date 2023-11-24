Kasım ayının en ilginç olayları: Timsahın göz kapağını ısırandan, süslemelerden çıkan iskelete... Avustralya'da timsahın dişlerinden hayvanın gözünü ısırarak kurtulandan, ABD'de Cadılar Bayramı süslemeleri arasında çıkan insan iskeleti dahil birçok olay kasım ayının "tuhaf olayları" olarak basına yansıdı.

Avustralya'da timsahın dişlerinden hayvanın gözünü ısırarak kurtulandan, ABD'de Cadılar Bayramı süslemeleri arasında çıkan insan iskeleti ve Endonezya'da Whatsapp grubundan çıkardığı için arkadaşını bıçaklayan kişi dahil birçok olay kasım ayının tuhaf olayları olarak basına yansıdı. İşte kasım ayında dünya basınına yansıyan ilginç olaylar... 1 | 7

Avustralya'da büyükbaş havyan yetiştiren Colin Deveraux, evinin yakınında bulunan sulak alana girince bir anda suyun içinde 3,2 metre uzunluğundaki timsahı fark etti. Timsahın bir anda sağ ayağını kaptığı Deveraux, hayvanın dişleri arasından hayvanın göz kapağını ısırarak kurtuldu. 2 | 7

Cadılar Bayramı süslemeleri arasında insan iskeleti ABD'nin Florida eyaletinde bir ikinci el dükkanında satılan Cadılar Bayramı süslemeleri arasında ilginç bir detay bulundu. Bir antropolog mağazada gezinirken insan iskeletine benzettiği parçalar buldu ve durumu hemen polise bildirdi. Polis ise yaptığı incelemeler sonucu bu kemiklerin insan iskeletine ait olduğunu doğruladı ve olaya ilişkin soruşturma başlattı. 3 | 7