Kasım ayının en ilginç olayları: Timsahın göz kapağını ısırandan, süslemelerden çıkan iskelete...
Avustralya'da timsahın dişlerinden hayvanın gözünü ısırarak kurtulandan, ABD'de Cadılar Bayramı süslemeleri arasında çıkan insan iskeleti dahil birçok olay kasım ayının "tuhaf olayları" olarak basına yansıdı.
Avustralya'da timsahın dişlerinden hayvanın gözünü ısırarak kurtulandan, ABD'de Cadılar Bayramı süslemeleri arasında çıkan insan iskeleti ve Endonezya'da Whatsapp grubundan çıkardığı için arkadaşını bıçaklayan kişi dahil birçok olay kasım ayının tuhaf olayları olarak basına yansıdı. İşte kasım ayında dünya basınına yansıyan ilginç olaylar...
Avustralya'da büyükbaş havyan yetiştiren Colin Deveraux, evinin yakınında bulunan sulak alana girince bir anda suyun içinde 3,2 metre uzunluğundaki timsahı fark etti.
Timsahın bir anda sağ ayağını kaptığı Deveraux, hayvanın dişleri arasından hayvanın göz kapağını ısırarak kurtuldu.
Cadılar Bayramı süslemeleri arasında insan iskeleti
ABD'nin Florida eyaletinde bir ikinci el dükkanında satılan Cadılar Bayramı süslemeleri arasında ilginç bir detay bulundu.
Bir antropolog mağazada gezinirken insan iskeletine benzettiği parçalar buldu ve durumu hemen polise bildirdi. Polis ise yaptığı incelemeler sonucu bu kemiklerin insan iskeletine ait olduğunu doğruladı ve olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaçırdığı uçağın peşinden pistte koştu
Avustralya'daki Canberra Havalimanı'nda uçağını kaçıran bir kadının, piste çıkarak uçağın peşinden koşması sosyal medyada gündem oldu.
Başka bir yolcunun paylaştığı videoda kadının güvenlik görevlilerini aşarak pistte koştuğu ve pilota el ettiği görülüyor.
Avustralya Federal Polisi ise güvenlik ihlali yaptığı gerekçesiyle kadını gözaltına aldı.