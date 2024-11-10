Kasım ayının şanslı 3 burcu: Parasal kazanç onlar için kapıda. Bu tarihlere dikkat
Kasım ayında para yönünden rahatlayacak 3 burç belli oldu. Astrologlar bu burçların para kasası kiralaması gerektiğini söylüyor
Zodyak kuşağının 3 burcu Kasım ayı boyunca çok şanslı. İkili ilişkileri düzelecek olan bu burçlar para olarak da rahata çıkacak. Hayatlarına ilişkin olumlu gelişmeler yaşayacak olan burçlar özellikle 23-27 Kasım tarihlerine dikkat etmeli.
KASIM AYININ ŞANSLI 3 BURCU
Mynet.com’daki içeriğe göre Kasım 2024’ün en şanslı 3 burcu Yengeç, Akrep ve Balık olacak.
YENGEÇ
Bu ayın başlangıcında çocuklar, kardeşler ya da öğrencilerinle ilgili olumlu gelişmler yaşayabilirsin. Devletle ilgili iş ve işlemlerinden olumlu sonuçlar alabilir ve bunu gündelik hayatına yansıtabilirsin. Özellikle kasımın ortasında 7 ve 13 Kasımda daha da görünür olacağın günler olabilir. Kasımın son haftası ise hayatına giren insanlarla kadersel bir takım olumlu olaylar yaşayabilir ve toplumsal görünürlüğünde olumlu etkiler alabilirsin. Özellikle 23-27 Kasım tarihlerinde bunu çok daha fazla hissedebilirsin.
AKREP
Bu ayın ilk başlangıcında sahip olduğun fikirlerle ilgili daha fazla ön plana çıkabilir ve hayallerinin gerçekleştiğine şahit olabilirsin. O yüzden ay başlangıcında hep olumlu düşünceler geliştirmeye özen göstermelisin ki aklına gelenin başına geldiği olaylar yaşayabilirsin. Ay ortasında özellikle finansal kaynaklarınla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsin. Özellikle 7 ve 13 Kasım’da bunu çok daha yoğun hissedebilirsin. Ay sonuna doğru sahip olduğun gelirler ve yaşam felsefenin hayatında daha da olumlu etki yarattığına şahit olabilirsin. Günlük ve iş hayatında sana kazanç sağlayacak bir takım değişimler yaşayabilirsin. Bu durumu özellikle 23-27 Kasım tarihleri arasında daha fazla hissedebilirsin.