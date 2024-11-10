Kasım ayının şanslı 3 burcu: Parasal kazanç onlar için kapıda. Bu tarihlere dikkat

AKREP

Bu ayın ilk başlangıcında sahip olduğun fikirlerle ilgili daha fazla ön plana çıkabilir ve hayallerinin gerçekleştiğine şahit olabilirsin. O yüzden ay başlangıcında hep olumlu düşünceler geliştirmeye özen göstermelisin ki aklına gelenin başına geldiği olaylar yaşayabilirsin. Ay ortasında özellikle finansal kaynaklarınla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsin. Özellikle 7 ve 13 Kasım’da bunu çok daha yoğun hissedebilirsin. Ay sonuna doğru sahip olduğun gelirler ve yaşam felsefenin hayatında daha da olumlu etki yarattığına şahit olabilirsin. Günlük ve iş hayatında sana kazanç sağlayacak bir takım değişimler yaşayabilirsin. Bu durumu özellikle 23-27 Kasım tarihleri arasında daha fazla hissedebilirsin.