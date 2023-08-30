Kaş'ta su altındaki tanka Zafer Bayramı dalışı

Ekip, dönemin Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun öncülüğünde turizmi çeşitlendirmek, dalış turizmine katkı sunmak için 2017'de batırılan TSK'ya ait 1960 model tanka Kaş Limanı Güvercin Adası açıklarından dalış yaptı.

Ceylan ve 12 kişilik ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve DiveManta Kaş Dalış Merkezi'nin desteğiyle ilçe açıklarından dalış gerçekleştirildi.

Fener Koyu'na dalan ekip, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı dalışseverin tercih ettiği Kaş Su Altı Sanat Parkı'ndaki eserleri de görüntüledi.

Nesli tehlike altındaki orfoz da görüntülendi



Ceylan ve ekibi, Kaş açıklarındaki başka noktadan yaptığı dalışla Akdeniz ve Atlantik Okyanusu kıyılarında yaşayan ve nesli tehlike altında olan orfozu görüntüledi.

Etkinliğe katılan su altı fotoğrafçısı Mustafa Emre Kolbakır, Kaş'ta dört mevsim her seviyede dalış yapabileceği destinasyonlar olduğunu belirterek, herkesi bölgenin mavi güzelliklerini keşfetmeye davet etti.