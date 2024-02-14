Kate Winslet yıllar sonra itiraf etti: Titanik'le gelen şöhret korkunçtu Oscar'lı oyuncu Kate Winslet, Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaştıkları "Titanik" filminden sonra hayatının oldukça zor olduğunu anlattı.

11 dalda Oscar kazanan 1997 yapımı James Cameron imzalı Titanic filminde Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaşan ve Rose karakterine hayat veren Kate Winslet, filmin elde ettiği başarılarla bir Hollywood yıldızına dönüştü. 1 | 6

Seneler sonra anlattı Titanik’in kazandığı başarıdan sonra yer ladığı projelerle ve oyunculuk performansıyla adından söz ettiren 48 yaşındaki İngiliz yıldız Kate Winslet, Porter dergisine verdiği röportajda; Titanik'le gelen şöhretin hayatını mahvettiğini itiraf etti. Ünlü oyuncu, o günleri "Belli bir şekilde görünmek ya da belli bir şey olmak zorundaymışım gibi hissettim ve o dönemde medyanın müdahalesi çok önemli olduğu için hayatım oldukça tatsızdı" diye anlattı. 2 | 6

"Ünlü olmak korkunç bir şeydi" Winslet, şöhret olduktan sonra yaşadıklarıyla ilgili "Gazeteciler her zaman 'Titanik'ten sonra her şeyi yapabilirdiniz ama yine de bu küçük şeyleri yapmayı seçtiniz' derlerdi... ben de 'Evet, emin olun yaptım! Çünkü, tahmin edin ne oldu, ünlü olmak korkunç bir şeydi" dedi. 3 | 6