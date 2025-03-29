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  4. Katran gibi yağları bile söküyor ; Aspiratörü yeni alınmış gibi yapan temizlik sırrı

Katran gibi yağları bile söküyor ; Aspiratörü yeni alınmış gibi yapan temizlik sırrı

Zamanla kirlenen aspiratör filtrelerindeki yağları pratik temizlemenin tek yolu

Katran gibi yağları bile söküyor ; Aspiratörü yeni alınmış gibi yapan temizlik sırrı - Sayfa 1

Mutfağın en önemli temizlik araçlarından biri olan aspiratörler zamanla yağ kaplayabiliyor. Özellikle filtreler çok yağlanıyor.

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Katran gibi yağları bile söküyor ; Aspiratörü yeni alınmış gibi yapan temizlik sırrı - Sayfa 2

Üst üste uzun süre temizlenmeyen filtreler ise zamanlar yeterli verimi vermemeye başlıyor. Bu yüzden de derin bir temizlik yapmak şart oluyor.

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Katran gibi yağları bile söküyor ; Aspiratörü yeni alınmış gibi yapan temizlik sırrı - Sayfa 3

Şimdi duyacağınız temizlik sırrı sayesinde ovalamaya bile gerek kalmadan aspiratörlerinizi tertemiz yapabileceksiniz.

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Katran gibi yağları bile söküyor ; Aspiratörü yeni alınmış gibi yapan temizlik sırrı - Sayfa 4

İNATÇI YAĞ LEKELERİNİN DÜŞMANI KARBONAT

morpapatyaekstra.aksam.com.tr’deki bilgiye göre aspiratör temizliği şu şekilde yapılır;

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