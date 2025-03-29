Katran gibi yağları bile söküyor ; Aspiratörü yeni alınmış gibi yapan temizlik sırrı
Zamanla kirlenen aspiratör filtrelerindeki yağları pratik temizlemenin tek yolu
Mutfağın en önemli temizlik araçlarından biri olan aspiratörler zamanla yağ kaplayabiliyor. Özellikle filtreler çok yağlanıyor.
Üst üste uzun süre temizlenmeyen filtreler ise zamanlar yeterli verimi vermemeye başlıyor. Bu yüzden de derin bir temizlik yapmak şart oluyor.
Şimdi duyacağınız temizlik sırrı sayesinde ovalamaya bile gerek kalmadan aspiratörlerinizi tertemiz yapabileceksiniz.