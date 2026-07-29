Kavun hakkındaki o gerçek şoke etti: Meğer sadece serinletmiyormuş!

İÇERDİĞİ YOĞUN C VİTAMİNİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE TAM KORUMA SAĞLIYOR

Güçlü bir savunma sisteminin inşasında C vitamininin rolü tartışmasız bir öneme sahipken, kavun bu vitamin açısından zengin bir depodur. Bir porsiyon kavun tüketimi, vücudun günlük C vitamini ihtiyacının çok büyük bir kısmını tek başına karşılayabilmektedir. Bu antioksidan vitamin, enfeksiyonlarla mücadele eden beyaz kan hücrelerinin üretimini ve aktivitesini doğrudan artırmaktadır. Vücuda giren bakteri ve virüslere karşı hücresel düzeyde bir savunma hattı kurarak mevsimsel hastalıklara yakalanma riskini minimuma indirmektedir.