Kavun kabuklarını çöpe atıyorsanız atmayın! Japon bilim insanı uyardı
Kavun kabuklarını çöpe atıyorsanız hemen vazgeçin. Japon bilim insanından sevindiren uyarı geldi
Vücudu arındırma yollarıyla ilgili hayatını adayan ve buna yönelik akademik çalışmalar yapan Nobel Tıp Ödülü alan Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi, kavun kabuklarıyla ilgili gerçeği açıkladı
Doğada oldukça az bulunan K vitaminin kavun kabuklarında saklı olduğunu açıklayan Yoshinori Ohsumi, kavun kabuklarının çöpe atılmaması gerektiğini katıldığı her programda yazdığı her makalade dile getirmeye devam ediyor.
Özellikle oruç tutmanın insan sağlığı üzerindeki etkileriyle gündeme gelen Japon Bilim insanı Yoshinori Ohsumi, kavun kabuklarıyla ilgili yaptığı yeni araştırmayla herkesi şaşırtmayı başardı.
İngiliz Tıp dergisine önemli açıklamarda bulunan Yoshinori Ohsumi, yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden kavunun kabuğunun bilinenin aksine çok faydalı olduğunu söyledi.