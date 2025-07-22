Kavunda gizlenen tehlike: Yazın favorisi, ancak yanlış tüketim ciddi sağlık riskleri taşıyor!

2-) GÖZDEN KAÇAN EN KRİTİK AŞAMA: KESMEDEN ÖNCE YIKAMA HAYATİ ÖNEME SAHİP

Bu belki de en önemli adımdır ve çoğu zaman ihmal edilir. Kavunu kesmeye başlamadan önce yapacağınız en önemli şey, kabuğunu akan bol su altında, temiz bir sebze fırçası veya sert bir bezle titizlikle ovuşturarak yıkamaktır. Unutmayın, sadece su yeterlidir, sabun veya deterjan kullanmanıza gerek yoktur. Bu mekanik ovma işlemi, kabuk yüzeyindeki tüm toprak kalıntılarını ve potansiyel bakterileri önemli ölçüde uzaklaştıracaktır. Bu adım, kesme sırasında bıçağınızın bakterileri kabuktan meyvenin yenilebilir kısmına taşımasını engelleyen kritik bir bariyer oluşturur.