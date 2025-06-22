Kavurucu sıcaklar kapıda! Meteoroloji tarih verdi: İşte en çok etkilenecek iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ve kavurucu bir hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre İl il beklenen sıcaklıklar da açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının belirgin şekilde artacağı konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artmaya başlayacağı belirtildi.
Açıklamada, özellikle batı bölgeler başta olmak üzere, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkmasının beklendiği ifade edildi.