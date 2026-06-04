Kavurucu sıcaklar kapıda: Sağlığımız için günde ne kadar su içmeliyiz?

KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN İDEAL GÜNLÜK TÜKETİM ÖLÇÜLERİ

Cinsiyet faktörü ve vücut kompozisyonu da günlük sıvı gereksinimini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alır. Genel sağlık otoritelerinin verilerine göre normal zamanlarda kadınlar için net iki buçuk litre su tüketimi hedeflenmelidir. Erkeklerde ise kas kütlesi ve vücut yüzeyi daha fazla olduğu için bu miktar üç litreye kadar çıkmalıdır. Yaz aylarında ise bu taban değerlerin üzerine en az yarım litre daha ekleme yapılması önerilir.