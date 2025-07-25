  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Kavurucu sıcaklarda kendinizi ve evinizi serin tutmak için 8 ipucu

Kavurucu sıcaklarda kendinizi ve evinizi serin tutmak için 8 ipucu

Afrika sıcakları Türkiye’yi etkisine aldı. Yazın kavurucu sıcakları hem sosyal hayatı hem de iş hayatını olumsuz etkiliyor. Termometreler hafta boyunca rekor dereceleri gösterirken evde kalmak bile neredeyse imkansız hale geldi. Kavurucu sıcaklarda kendinizi ve evinizi serin tutmanın yollarını derledik. İşte evi serinletmenin 8 yolu…

Kavurucu sıcaklarda kendinizi ve evinizi serin tutmak için 8 ipucu - Sayfa 1

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına aldı. Sıcaklık rekor seviyeleri görürken, bunaltıcı sıcaklar termometrelere yansıdı.

1 | 13
Kavurucu sıcaklarda kendinizi ve evinizi serin tutmak için 8 ipucu - Sayfa 2

Sıcaklıklar pek çok şehirde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. 

2 | 13
Kavurucu sıcaklarda kendinizi ve evinizi serin tutmak için 8 ipucu - Sayfa 3

Çalışmak zorunda olanlar için sıcaklıklar daha da çekilmez hale geldi. Özellikle beden işçileri için sık sık uyarılar yapılıyor. 

3 | 13
Kavurucu sıcaklarda kendinizi ve evinizi serin tutmak için 8 ipucu - Sayfa 4

Çoğu vatandaş hem dışarıda hem de evlerinde serinlemenin yolunu bulmaya çalışıyor. Dışarıda olanlar çeşmelere koşarken, evde olanlar sık sık duş alarak kendini serinletmeye çalışıyor. 

4 | 13