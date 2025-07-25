Kavurucu sıcaklarda kendinizi ve evinizi serin tutmak için 8 ipucu
Afrika sıcakları Türkiye’yi etkisine aldı. Yazın kavurucu sıcakları hem sosyal hayatı hem de iş hayatını olumsuz etkiliyor. Termometreler hafta boyunca rekor dereceleri gösterirken evde kalmak bile neredeyse imkansız hale geldi. Kavurucu sıcaklarda kendinizi ve evinizi serin tutmanın yollarını derledik. İşte evi serinletmenin 8 yolu…
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye’yi etkisi altına aldı. Sıcaklık rekor seviyeleri görürken, bunaltıcı sıcaklar termometrelere yansıdı.
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Çalışmak zorunda olanlar için sıcaklıklar daha da çekilmez hale geldi. Özellikle beden işçileri için sık sık uyarılar yapılıyor.
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