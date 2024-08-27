Kaya gibi yoğurt mayalamanın püf noktası: Asla sulanmıyor ve kıvamı şaşmıyor

Ülkemizde en güzel ve kaliteli yoğurdu ise Silifke’de yapıyorlar. Adeta taş gibi olan bu yoğurt asla güveçten düşmüyor. Adeta mıknatıs gibi güvece yapışan yoğurt çok da lezzetli oluyor. Peki ev hanımları evde nasıl böyle yoğurt mayalayabilir. İşin sırrı ne?