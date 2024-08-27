Kaya gibi yoğurt mayalamanın püf noktası: Asla sulanmıyor ve kıvamı şaşmıyor
Taş gibi Silifke tava yoğurdu mayalarken dikkat etmeniz gerekenler
Ev hanımları satın aldığı taze sütlerle yoğurt mayalamayı ihmal etmiyor. Bu yoğurtlardan ayranlar hazırlanarak doğal doğal tüketiliyor. Sabah kahvaltılarında da tüketilen yoğurtlar doğal olduğu için de çok seviliyor.
Ülkemizde en güzel ve kaliteli yoğurdu ise Silifke’de yapıyorlar. Adeta taş gibi olan bu yoğurt asla güveçten düşmüyor. Adeta mıknatıs gibi güvece yapışan yoğurt çok da lezzetli oluyor. Peki ev hanımları evde nasıl böyle yoğurt mayalayabilir. İşin sırrı ne?
TAŞ GİBİ YOĞURT MAYALAMANIN SIRRI
Yoğurdu taş gibi mayalamak için mayayı süte karıştırdığınız sıra da yarım çay kaşığı da tuz karıştırın. Tuz yoğurdun sertleşip sıkılaşmasını sağlayacaktır.
ÖNEMLİ PÜF NOKTA: Yoğurt mayalamadaki en önemli püf noktalardan biri de yoğurdu sarsmamaktır. Tencere, kavanoz, kase ya da kap fark etmeksizin mayaladığınız yoğurdu güzelce sarın ve asla sarsmayın.