Kaya gibi yoğurt yapmanın en kolay yolu; Ne sulanıyor ne de sararıyor
Taş gibi oluyor ve asla sulanmıyor! Karamanlı köylülerin yoğurt mayalarken kullandığı teknik ortaya çıktı
Yoğurt, en sağlıklı besinlerden biridir. Özellikle protein ve kalsiyum bakımından en zengin gıdaların başında gelir. Geleneksel usullere uygun yapılan yoğurt mayalama işlemleri de oldukça sağlıklıdır.
Karamanlı köylülerin kullandığı ve atadan çocuğa geçen bu tarif, yoğurdun tam kıvamında olmasını sağlarken sararmasının da önüne geçiyor. Aynı zamanda lezzetini de koruyor.
MAYAYA YARIM ÇAY KAŞIĞI KADAR TUZ EKLEYİN
Sabah.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Sütün içindeki buharın çıkmasını sağlamak; bunun için sütün ağzını kapatmamak gerekli. Yoğurdun sulanmaması için yoğurdun mayası süte katılırken, mayaya yar çay kaşığı tuzu eklemek yoğurdun sertleşmesini sağlayacaktır.