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  4. Kaya gibi yoğurt yapmanın en kolay yolu; Ne sulanıyor ne de sararıyor

Kaya gibi yoğurt yapmanın en kolay yolu; Ne sulanıyor ne de sararıyor

Taş gibi oluyor ve asla sulanmıyor! Karamanlı köylülerin yoğurt mayalarken kullandığı teknik ortaya çıktı

Kaya gibi yoğurt yapmanın en kolay yolu; Ne sulanıyor ne de sararıyor - Sayfa 1

Yoğurt, en sağlıklı besinlerden biridir. Özellikle protein ve kalsiyum bakımından en zengin gıdaların başında gelir. Geleneksel usullere uygun yapılan yoğurt mayalama işlemleri de oldukça sağlıklıdır.

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Kaya gibi yoğurt yapmanın en kolay yolu; Ne sulanıyor ne de sararıyor - Sayfa 2

Karamanlı köylülerin kullandığı ve atadan çocuğa geçen bu tarif, yoğurdun tam kıvamında olmasını sağlarken sararmasının da önüne geçiyor. Aynı zamanda lezzetini de koruyor.

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Kaya gibi yoğurt yapmanın en kolay yolu; Ne sulanıyor ne de sararıyor - Sayfa 3

MAYAYA YARIM ÇAY KAŞIĞI KADAR TUZ EKLEYİN

Sabah.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, Sütün içindeki buharın çıkmasını sağlamak; bunun için sütün ağzını kapatmamak gerekli. Yoğurdun sulanmaması için yoğurdun mayası süte katılırken, mayaya yar çay kaşığı tuzu eklemek yoğurdun sertleşmesini sağlayacaktır.

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Kaya gibi yoğurt yapmanın en kolay yolu; Ne sulanıyor ne de sararıyor - Sayfa 4

EVDE KAYA GİBİ YOĞURT YAPIMI

Malzemeler;

5 litre çiğ süt

3 yemek kaşığı yoğurt

 

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