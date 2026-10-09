Kayısı çekirdeği yağı şifa dağıtıyor: Kalp, sindirim ve bağışıklık sisteminin yeni doğal koruyucusu

SOLUNUM YOLLARI RAHATSIZLIKLARI

Solunum sistemi üzerinde rahatlatıcı etkileri olan bu yağ, özellikle kış aylarında büyük destek sağlar. Öksürük krizlerini yatıştırır ve boğazda oluşan tahriş hissini çok kısa sürede ortadan kaldırır. Astım ve bronşit semptomlarının hafifletilmesinde destekleyici bir doğal gıda olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Balgam söktürücü özellikleri sayesinde akciğerlerin daha rahat nefes almasına doğrudan yardımcı olur. Solunum yollarındaki mikrop ve bakterileri temizleyerek enfeksiyonların yayılmasını başarıyla engeller. Göğüs bölgesine masaj yapılarak uygulandığında nefes darlığı çeken hastalara büyük bir ferahlık sunar. Akciğer sağlığını koruyan hücreleri serbest radikallerin olumsuz etkilerinden tamamen uzak tutar.