Kaynana çatlatan poğaça: 1 ay boyunca bayatlamıyor! Süt yerine bir bardak eklemelisiniz

BAYATLAMAYAN POĞAÇANIN PÜF NOKTASI

Ev halkının adeta kavga ettiği poğaça hazırlamak için ise sadece 1 püf nokta var. O da süt yerine yoğurt eklemek. Süt yerine yoğurt eklediğinizde poğaçalarınız adeta pamuk gibi yumuş yumuş oluyor. Üstelik üzerini örtüp hava almasını kısmen önleseniz bile aylarca bozulmuyor.

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