Kaynana çatlatan poğaça: 1 ay boyunca bayatlamıyor! Süt yerine bir bardak eklemelisiniz
Hazırladığınız poğaçanın bayatlamasını önlemek istiyorsanız süt yerine bu malzemeden 1 bardak eklemelisiniz
Poğaçalar sabah kahvaltılarının olmazsa olmazıdır. Hemen hemen her sofrada bulunan poğaçalar hem doyurucu hem de lezzetlidir. Üstelik bir de bayatlamıyor ve pamuk gibi yumuşacık kalıyorsa tadından yenmiyor.
SİRKEYLE ASLA AMA ASLA TEMİZLEMEMENİZ GEREKENLER - TIKLA ÖĞREN
BAYATLAMAYAN POĞAÇANIN PÜF NOKTASI
Ev halkının adeta kavga ettiği poğaça hazırlamak için ise sadece 1 püf nokta var. O da süt yerine yoğurt eklemek. Süt yerine yoğurt eklediğinizde poğaçalarınız adeta pamuk gibi yumuş yumuş oluyor. Üstelik üzerini örtüp hava almasını kısmen önleseniz bile aylarca bozulmuyor.
SİRKEYLE ASLA AMA ASLA TEMİZLEMEMENİZ GEREKENLER - TIKLA ÖĞREN
Nefis bir poğaça için gereken malzemeler:
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı ılık su
- 4 yemek kaşığı toz şeker
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta oda sıcaklığında
- 1 paket yaş maya
- 2 silme tatlı kaşığı tuz
- 7 su bardağı un
- 1 adet yumurta sarısı
- Susam
- Çörek otu
- 200 gram beyaz peynir ya da çökelek peyniri
- Yarım demet maydanoz
NOT: Poğaçanın çikolatalı, patatesli, kıymalı, peynirli, kaşarlı olması sizin zevkinize kalmış. Bu nedenle içine ne eklemek istediğinize kendiniz karar verebilirsiniz. Biz genel poğaça tarifi verdik.
SİRKEYLE ASLA AMA ASLA TEMİZLEMEMENİZ GEREKENLER - TIKLA ÖĞREN