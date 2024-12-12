Kazandibi tatlısının püf noktası ; Kıvamı asla şaşmıyor ve 5 kat daha lezzetli oluyor.

KAZANDİBİNİN 5 KAT DAHA LEZZETLİ VE KIVAMINDA OLMASINI SAĞLIYOR

PÜF NOKTA: Eğer kazandibi kıvamında olsun ve lezzeti de fazla olsun istiyorsanız manda sütü kullanmalısınız. Manda sütü hem tatlıya kıvam verecek hem de lezzetini artıracaktır. Eğer hazırsak tarife geçelim…