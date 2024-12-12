  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Kazandibi tatlısının püf noktası ; Kıvamı asla şaşmıyor ve 5 kat daha lezzetli oluyor.

Kazandibi tatlısının püf noktası ; Kıvamı asla şaşmıyor ve 5 kat daha lezzetli oluyor.

Kazandibi tatlısı yaparken uygulayacağınız püf nokta sayesinde hem tam kıvamında olacak hem de lezzeti 5 kat artacak

Kazandibi tatlısının püf noktası ; Kıvamı asla şaşmıyor ve 5 kat daha lezzetli oluyor. - Sayfa 1

Kazandibi tatlısı ağır bir tatlı olmadığı için çok sevilir. Sütle hazırlandığı için hafif olan bu tatlı diyet yapanların da severek tükettiği tatlılar arasında yer alıyor.

1 | 14
Kazandibi tatlısının püf noktası ; Kıvamı asla şaşmıyor ve 5 kat daha lezzetli oluyor. - Sayfa 2

Ayrıca pratik hazırlanabildiği için ev hanımları da tercih ediyor. Hazırlamak için gereken en kritik malzemelerden biri şeker, un ve tereyağıdır.

2 | 14
Kazandibi tatlısının püf noktası ; Kıvamı asla şaşmıyor ve 5 kat daha lezzetli oluyor. - Sayfa 3

KAZANDİBİNİN 5 KAT DAHA LEZZETLİ VE KIVAMINDA OLMASINI SAĞLIYOR

PÜF NOKTA: Eğer kazandibi kıvamında olsun ve lezzeti de fazla olsun istiyorsanız manda sütü kullanmalısınız. Manda sütü hem tatlıya kıvam verecek hem de lezzetini artıracaktır. Eğer hazırsak tarife geçelim…

 

3 | 14
Kazandibi tatlısının püf noktası ; Kıvamı asla şaşmıyor ve 5 kat daha lezzetli oluyor. - Sayfa 4

aksam.com.tr’de yer alan ve MasterChef ustalarına taş çıkarak kazandibi tatlısı için gereken malzemeler şunlar:

Muhallebi için;

  • 1-6 su bardağı süt
  • 2-3 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 3-3 yemek kaşığı un
  • 4-1 su bardağı toz şeker
  • 5-1 yemek kaşığı tereyağı

Yakma işlemi için;

  • 1-4 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 2-1 tatlı kaşığı tarçın
  • 3-1 yemek kaşığı margarin
4 | 14