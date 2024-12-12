Kazandibi tatlısının püf noktası ; Kıvamı asla şaşmıyor ve 5 kat daha lezzetli oluyor.
Kazandibi tatlısı yaparken uygulayacağınız püf nokta sayesinde hem tam kıvamında olacak hem de lezzeti 5 kat artacak
Kazandibi tatlısı ağır bir tatlı olmadığı için çok sevilir. Sütle hazırlandığı için hafif olan bu tatlı diyet yapanların da severek tükettiği tatlılar arasında yer alıyor.
Ayrıca pratik hazırlanabildiği için ev hanımları da tercih ediyor. Hazırlamak için gereken en kritik malzemelerden biri şeker, un ve tereyağıdır.
KAZANDİBİNİN 5 KAT DAHA LEZZETLİ VE KIVAMINDA OLMASINI SAĞLIYOR
PÜF NOKTA: Eğer kazandibi kıvamında olsun ve lezzeti de fazla olsun istiyorsanız manda sütü kullanmalısınız. Manda sütü hem tatlıya kıvam verecek hem de lezzetini artıracaktır. Eğer hazırsak tarife geçelim…
aksam.com.tr’de yer alan ve MasterChef ustalarına taş çıkarak kazandibi tatlısı için gereken malzemeler şunlar:
Muhallebi için;
- 1-6 su bardağı süt
- 2-3 yemek kaşığı mısır nişastası
- 3-3 yemek kaşığı un
- 4-1 su bardağı toz şeker
- 5-1 yemek kaşığı tereyağı
Yakma işlemi için;
- 1-4 yemek kaşığı pudra şekeri
- 2-1 tatlı kaşığı tarçın
- 3-1 yemek kaşığı margarin