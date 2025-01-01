KBB Uzmanı Erdem'den kulaklık uyarısı: Uzun süre yüksek ses maruziyeti işitme kaybına yol açıyor

Doç. Dr. Erdem, özellikle çocukluk çağında artan kulaklık kullanımının gelecekte ciddi işitme sorunlarına yol açabileceğini belirtti. İç kulaktaki tüylü sinir hücrelerinin sese hassasiyetinin yüksek olduğunu ifade eden Erdem, "Kulağa yüksek miktarda ses gelmesi bizim hiç istemediğimiz bir şey. Çünkü iç kulaktaki sinir hücreleri, bunlara tüylü hücreler diyoruz, sese çok hassastır. Bunlar da sonuçta sinir hücresidir." dedi.