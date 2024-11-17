Kediler neden salatalıktan korkar? Sebebini öğrenince sinirleriniz bozulacak.
Kedilerin salatalıktan ya da muzdan korktuğu dikkat çeken bir durum. Özellikle sosyal medyada paylaşılan videolar çok dikkat çekiyor. Peki ama kediler neden salatalıktan korkar?
Evlerimizin neşesi olan kediler sosyal medyada gördüğümüz videolarda salatalıktan korkuyor. Doğanın aslında vahşi türlerinin akrabası olan kedilerin neden bu kadar basit bir şeyden korktuğu da merak konusu
ASLINDA SALATALIKTAN KORKMUYORLAR
İşin aslı kediler salatalıktan ya da muzdan korkmazlar. Kediler sinsice yaklaşan düşmanlardan korkarlar. Eğer bir kedinin arkasında fark ettirmeden sinsice bir cisim koyarsanız bunu tehdit algılar ve kedi sezgileri devreye girer.
mamaplus.com’daki bilgiye göre internette kedi videoları izlerseniz, salatalıktan veya muzdan korktukları bir video görürsünüz. Bunun arkasındaki sebep, kedilerin genetik olarak yılanlara yaklaşmamaya programlanmış olmasına dayanan bir hayatta kalma içgüdüsüdür.