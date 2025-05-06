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  4. Kediniz tüy dökmeyi anında kesecek * Ne ilaç ne de iğneye gerek kalmıyor!

Kediniz tüy dökmeyi anında kesecek * Ne ilaç ne de iğneye gerek kalmıyor!

Kediler beklenmedik şekilde tüy dökebilir. Bunun için hemen soluğu veterinerde alıp kedinize iğneler ilaçlar vermeyin.

Kediniz tüy dökmeyi anında kesecek * Ne ilaç ne de iğneye gerek kalmıyor! - Sayfa 1

Kedilerin tüy dökme problemini doğal yollarla çözebilirsiniz. Hemen iğne yaptırıp ilaç vermeye gerek yok.

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Kediniz tüy dökmeyi anında kesecek * Ne ilaç ne de iğneye gerek kalmıyor! - Sayfa 2

Kedinin tüy dökmesini azaltmak için öncelikle onu düzenli olarak taramalısınız. Bu, dökülmeden önceki ölü tüyleri toplar ve evde tüy birikmesini büyük ölçüde engeller.

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Kediniz tüy dökmeyi anında kesecek * Ne ilaç ne de iğneye gerek kalmıyor! - Sayfa 3

KEDİNİZİN TÜY DÖKMESİ SONA ERECEK

Ayrıca beslenmesine de dikkat etmelisiniz. Kaliteli ve dengeli mamalar ile kedinize omega 3 gibi sağlıklı yağlar yedirerek tüy sağlığını koruyabilirsiniz.

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Kediniz tüy dökmeyi anında kesecek * Ne ilaç ne de iğneye gerek kalmıyor! - Sayfa 4

En önemlisi ise kedinizin stresten uzak olmasıdır. Huzurlu bir ortamda yaşaması da tüy dökümünü azaltır. Ani değişiklikler ya da ilgisizlik gibi durumlar tüy dökülmesini artırabilir.

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