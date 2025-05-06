Kediniz tüy dökmeyi anında kesecek * Ne ilaç ne de iğneye gerek kalmıyor!
Kediler beklenmedik şekilde tüy dökebilir. Bunun için hemen soluğu veterinerde alıp kedinize iğneler ilaçlar vermeyin.
Kedilerin tüy dökme problemini doğal yollarla çözebilirsiniz. Hemen iğne yaptırıp ilaç vermeye gerek yok.
Kedinin tüy dökmesini azaltmak için öncelikle onu düzenli olarak taramalısınız. Bu, dökülmeden önceki ölü tüyleri toplar ve evde tüy birikmesini büyük ölçüde engeller.
KEDİNİZİN TÜY DÖKMESİ SONA ERECEK
Ayrıca beslenmesine de dikkat etmelisiniz. Kaliteli ve dengeli mamalar ile kedinize omega 3 gibi sağlıklı yağlar yedirerek tüy sağlığını koruyabilirsiniz.