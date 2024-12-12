Kek sönüyorsa işin sırrını hep atlamışız: Kalıba sığmayan puf puf kekin püf noktası

Zaten kekin kıvamını tutturabilmek, lezzetini geçirebilmek en önemli aşamadır. Eğer siz de bir türlü kekin kabarmasını sağlayamıyor veya lezzetini tam olarak veremiyorsanız işte kalıba sığmayan puf puf kekin tüm aşçılık sırları.

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