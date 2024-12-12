Kek sönüyorsa işin sırrını hep atlamışız: Kalıba sığmayan puf puf kekin püf noktası
Kek pişirmek bir sanattır. Bu sanat içerisinde büyük riskler vardır ve çoğunlukla ev hanımları kek yaparken bu püf noktaları gözden kaçırır. İşte kekin sönmesi neden olan hatalar
Kek, küçükten büyüğe herkesin çok sevdiği tatlı bir atıştırmalıktır. Fakat, kendi mutfağınızda kek hazırlarken özen göstermeniz gereken küçük dokunuşlar bulunmaktadır. Bu inceliklere dikkat etmeyen ev hanımlarının kekleri maalesef sönmeye mahkum.
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Hafif ve leziz tadıyla günün her saati tüketilebilen bir atıştırmalık olsa da kek, yapılışı bakımından epey ustalık isteyen bir yiyecektir. Bu sebeple çoğu ev hanımının korkulu rüyası olmaya aday bir üründür.
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Zaten kekin kıvamını tutturabilmek, lezzetini geçirebilmek en önemli aşamadır. Eğer siz de bir türlü kekin kabarmasını sağlayamıyor veya lezzetini tam olarak veremiyorsanız işte kalıba sığmayan puf puf kekin tüm aşçılık sırları.
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Lezzet.com.tr'de paylaşılan içeriğe göre, ev hanımlarının kek hazırlarken en sık yaptığı 4 hatadan söz edildi. Bu hatalar kekin sönmesine ve lezzetinin kaçmasına yol açıyor:
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