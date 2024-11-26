Keki Ağrı Dağı gibi kabartma tüyosu; Fırında tepsiyi gören kaynana çatlıyor
Kek pişirirken dağ gibi kabarması için uygulanması gereken bir püf nokta var. Bu sayede kekin görüntüsü castella kekleri gibi oluyor
Türkiye mutfağıyla oldukça zengin bir ülke. Her türlü tatlı ve yiyecek çeşidinin aşçılık marifetiyle hazırlandığı ülkemizde kekin yeri de çok ayrı.
Kek hazırlarken en önemli nokta kusursuz bir kabarmadır. Kusursuz derecede kabaran kekin iç harcı da güzel pişer. Böylece tüketildiğinde midede hazımsızlığa yol açmaz.
KABARMA GARANTİLİ KEK TARİFİ
Kek pişirirken kabarmasını sağlamak için malzemeleriniz kesinlikle oda sıcaklığında olmalı. Özellikle yağ ve yumurta kesinlikle oda sıcaklığında olmalı. Buzdolabından çıkardığınız gibi soğuk kullanmayın.