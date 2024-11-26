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  4. Keki Ağrı Dağı gibi kabartma tüyosu; Fırında tepsiyi gören kaynana çatlıyor

Keki Ağrı Dağı gibi kabartma tüyosu; Fırında tepsiyi gören kaynana çatlıyor

Kek pişirirken dağ gibi kabarması için uygulanması gereken bir püf nokta var. Bu sayede kekin görüntüsü castella kekleri gibi oluyor

Keki Ağrı Dağı gibi kabartma tüyosu; Fırında tepsiyi gören kaynana çatlıyor - Sayfa 1

Türkiye mutfağıyla oldukça zengin bir ülke. Her türlü tatlı ve yiyecek çeşidinin aşçılık marifetiyle hazırlandığı ülkemizde kekin yeri de çok ayrı.

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Keki Ağrı Dağı gibi kabartma tüyosu; Fırında tepsiyi gören kaynana çatlıyor - Sayfa 2

Kek hazırlarken en önemli nokta kusursuz bir kabarmadır. Kusursuz derecede kabaran kekin iç harcı da güzel pişer. Böylece tüketildiğinde midede hazımsızlığa yol açmaz.

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Keki Ağrı Dağı gibi kabartma tüyosu; Fırında tepsiyi gören kaynana çatlıyor - Sayfa 3

KABARMA GARANTİLİ KEK TARİFİ

Kek pişirirken kabarmasını sağlamak için malzemeleriniz kesinlikle oda sıcaklığında olmalı. Özellikle yağ ve yumurta kesinlikle oda sıcaklığında olmalı. Buzdolabından çıkardığınız gibi soğuk kullanmayın.

 

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Keki Ağrı Dağı gibi kabartma tüyosu; Fırında tepsiyi gören kaynana çatlıyor - Sayfa 4

ÖNEMLİ NOT: Ayrıca un, kabartma tozu, vanilya gibi malzemeler kullandığınızda kesinlikle bunları süzgeçten geçirin ve ince elenmesini sağlayın.

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