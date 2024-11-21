Kelle paça ve tavuk çorbasından 5 kat faydalı ; 1 kasesi anında etki ediyor
Başlı başına bir şifa kaynağı olan * düğün çorbası * hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor.
Havaların iyice soğumasıyla kelle paçalar, haşlama tavuklar pişmeye başladı. Hastalıklara karşı vücutlarını dirençli hale getirmeye çalışanlar adeta kelle paçaya akın ediyor. Fakat kelle paça ve haşlamadan çok daha faydalı olan bir *çorba* var
HASTALIK RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIYOR
Birçok doktor hatta uzman isim ısrarla düğün çorbası tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Kuzu gerdan eti, un ve yoğurttan bir araya gelen bu nefis çorba özellikle soğuk algınlığı ve griple savaşıyor.
TAM KIVAMINDA KUSURSUZ DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ
Nefisyemektarifleri.com sitesinde yer alan düğün çorbası için gereken malzemeler şöyle:
- 500 g kuzu gerdan eti
- 1,5 litre su
Terbiyesi İçin;
- 5 yemek kaşığı yoğurt
- 3 yemek kaşığı un
- 1 yumurta sarısı
- Yarım limon suyu
- 1 su bardağı su
Üzeri için;
- Pul biber
- 2-3 yemek kaşığı tereyağı