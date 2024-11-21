Kelle paça ve tavuk çorbasından 5 kat faydalı ; 1 kasesi anında etki ediyor

Havaların iyice soğumasıyla kelle paçalar, haşlama tavuklar pişmeye başladı. Hastalıklara karşı vücutlarını dirençli hale getirmeye çalışanlar adeta kelle paçaya akın ediyor. Fakat kelle paça ve haşlamadan çok daha faydalı olan bir *çorba* var