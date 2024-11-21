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  4. Kelle paça ve tavuk çorbasından 5 kat faydalı ; 1 kasesi anında etki ediyor

Kelle paça ve tavuk çorbasından 5 kat faydalı ; 1 kasesi anında etki ediyor

Başlı başına bir şifa kaynağı olan * düğün çorbası * hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor.

Kelle paça ve tavuk çorbasından 5 kat faydalı ; 1 kasesi anında etki ediyor - Sayfa 1

Havaların iyice soğumasıyla kelle paçalar, haşlama tavuklar pişmeye başladı. Hastalıklara karşı vücutlarını dirençli hale getirmeye çalışanlar adeta kelle paçaya akın ediyor. Fakat kelle paça ve haşlamadan çok daha faydalı olan bir *çorba* var

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Kelle paça ve tavuk çorbasından 5 kat faydalı ; 1 kasesi anında etki ediyor - Sayfa 2

HASTALIK RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIYOR

Birçok doktor hatta uzman isim ısrarla düğün çorbası tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Kuzu gerdan eti, un ve yoğurttan bir araya gelen bu nefis çorba özellikle soğuk algınlığı ve griple savaşıyor.

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Kelle paça ve tavuk çorbasından 5 kat faydalı ; 1 kasesi anında etki ediyor - Sayfa 3

TAM KIVAMINDA KUSURSUZ DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİ

Nefisyemektarifleri.com sitesinde yer alan düğün çorbası için gereken malzemeler şöyle:

  • 500 g kuzu gerdan eti
  • 1,5 litre su

Terbiyesi İçin;

  • 5 yemek kaşığı yoğurt
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 yumurta sarısı
  • Yarım limon suyu
  • 1 su bardağı su

Üzeri için;

  • Pul biber
  • 2-3 yemek kaşığı tereyağı
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Kelle paça ve tavuk çorbasından 5 kat faydalı ; 1 kasesi anında etki ediyor - Sayfa 4

Etleri düdüklü tencereye alalım, üzerine suyu ilave ederek kapağını kapatalım ve 30-35 dakika pişmeye bırakalım.

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