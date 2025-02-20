Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? İşte, 40 yıllık şeften Kemalpaşa tatlısının püf noktaları
Türk mutfağının meşhur lezzetlerinden Kemalpaşa tatlısı, sevilen şerbetli tatlıların başında geliyor. Kemalpaşa tatlısını lezzetli kılan detay ise, tatlının şerbeti iyice çekmesidir. Peki, bunun için şerbet soğuk mu olmalıdır, sıcak mı? Kemalpaşa tatlısının püf noktaları nelerdir? Kemalpaşa tatlısının tarifini ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar…
KEMALPAŞA TATLISI TARİFİ
KEMALPAŞA TATLISININ HAMURU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 adet yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 su bardağı irmik
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı un
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KEMALPAŞA TATLISININ ŞERBETİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
3 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı limon suyu
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