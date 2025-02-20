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  4. Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? İşte, 40 yıllık şeften Kemalpaşa tatlısının püf noktaları

Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? İşte, 40 yıllık şeften Kemalpaşa tatlısının püf noktaları

Türk mutfağının meşhur lezzetlerinden Kemalpaşa tatlısı, sevilen şerbetli tatlıların başında geliyor. Kemalpaşa tatlısını lezzetli kılan detay ise, tatlının şerbeti iyice çekmesidir. Peki, bunun için şerbet soğuk mu olmalıdır, sıcak mı? Kemalpaşa tatlısının püf noktaları nelerdir? Kemalpaşa tatlısının tarifini ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar…

Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? İşte, 40 yıllık şeften Kemalpaşa tatlısının püf noktaları - Sayfa 1

KEMALPAŞA TATLISI TARİFİ

 

KEMALPAŞA TATLISININ HAMURU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 su bardağı irmik

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı un

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Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? İşte, 40 yıllık şeften Kemalpaşa tatlısının püf noktaları - Sayfa 2

KEMALPAŞA TATLISININ ŞERBETİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

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Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? İşte, 40 yıllık şeften Kemalpaşa tatlısının püf noktaları - Sayfa 3

KEMALPAŞA TATLISININ ÜZERİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hindistan cevizi ya da toz Antep fıstığı

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Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır? İşte, 40 yıllık şeften Kemalpaşa tatlısının püf noktaları - Sayfa 4

KEMALPAŞA TATLISI NASIL YAPILIR?

Şerbeti hazırlamak için; 3 su bardağı su ve 3 su bardağı toz şeker tencereye alınarak kaynatılır. Limon suyunu ekleyip 1-2 taşım daha kaynatılır ve ocaktan alıp soğumaya bırakılır.

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