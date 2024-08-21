Kemik suyunun faydaları nelerdir? Kemik suyu kaç saat kaynatılmalıdır?
Kemik; kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor açısından zengindir. İlik ise; A vitamini, K vitamini, çinko, demir, manganez, selenyum, omega-3 ve omega-6 içerir. Tüm bu besin öğelerinin vücuda sayısız faydaları vardır. Peki, kemik suyunun faydaları nelerdir? Kemik suyu kaç saat kaynatılmalıdır? Kemik suyu kaç kaloridir? İşte detaylar…
Kemik suyunun faydaları
Kemik suyu, eklem sağlığını desteklerken aynı zamanda eklem ağrılarını azaltır ve osteoartrit (kireçlenme) semptomlarını hafifletir.
Vücutta meydana gelen kemik kırıklarının kaynama sürecini hızlandırdırır.
Kemik suyunda bulunan glisin ve arjininin iltihap önleyici etkisi bulunmaktadır.
Kemik suyu yüksek oranda antioksidan içermesi nedeniyle hem yetişkinler hem de çocuklar için hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi görür.
Kemik suyunda bulunan jelatin doğal olarak sıvıları tutma özelliğine sahiptir. Bu nedenle sindirim sitemindeki suya da bağlayabilmektedir. Bu sayede de besinlerin daha kolay sindirilmesine yardımcı olur.
İçeriğindeki yüksek kolajen miktarı, cildin elastikiyetini artırarak hücre gençleşmesini artırır ve vücudun yaşlanma sürecini yavaşlatır.
Kemik suyu kaç saat kaynatılmalıdır?
Öncelikle kemikler yıkanır ve 2 ila 3 saat arası sirkeli suda bekletilir. Ardından kemikler tencereye alınır ve üzerini geçecek kadar su eklenir ve kısık ateşte 8 saat kaynatılır. Soğuyunca cam kavanozlarda buzdolabında ya da buz kalıplarında buzluk kısmında saklanır.