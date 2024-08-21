Kemik suyunun faydaları nelerdir? Kemik suyu kaç saat kaynatılmalıdır?

Kemik suyunda bulunan jelatin doğal olarak sıvıları tutma özelliğine sahiptir. Bu nedenle sindirim sitemindeki suya da bağlayabilmektedir. Bu sayede de besinlerin daha kolay sindirilmesine yardımcı olur.

İçeriğindeki yüksek kolajen miktarı, cildin elastikiyetini artırarak hücre gençleşmesini artırır ve vücudun yaşlanma sürecini yavaşlatır.