Kemikleri çelik gibi güçlendiren 8 besin
Kemikler, vücudun iskeletini oluşturan canlı dokulardır. Kemiklerin sağlıklı kalması için yeterli miktarda kalsiyuma, vücudun kalsiyumu emmesi için ise D vitaminine ihtiyaç vardır. Peki, kemikleri güçlendiren besinler nelerdir? İşte detaylar…
Süt
Potasyum, magnezyum, riboflavin, fosfor ve D ve B12 vitaminleri içeren süt, en iyi kalsiyum kaynağıdır ve kemikleri güçlendirir.
Peynir
D, A ve B12 vitaminleri, potasyum, magnezyum, riboflavin, fosfor ve protein ile birlikte mükemmel bir kalsiyum kaynağı olan peynir kemik sağlığını korur.
Yoğurt
Yoğurt içerdiği D, A ve B12 vitaminleri, kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor ve protein sayesinde kemiklerin güçlenmesini sağlar.
Karalahana
Karalahana magnezyum, omega-3 ve K vitamini ile birlikte iyi miktarda kalsiyum içerir ve kemiklerin güçlenmesine katkı sağlar.