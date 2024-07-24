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Kemikleri çelik gibi güçlendiren 8 besin

Kemikler, vücudun iskeletini oluşturan canlı dokulardır. Kemiklerin sağlıklı kalması için yeterli miktarda kalsiyuma, vücudun kalsiyumu emmesi için ise D vitaminine ihtiyaç vardır. Peki, kemikleri güçlendiren besinler nelerdir? İşte detaylar…

Kemikleri çelik gibi güçlendiren 8 besin - Sayfa 1

Süt

Potasyum, magnezyum, riboflavin, fosfor ve D ve B12 vitaminleri içeren süt, en iyi kalsiyum kaynağıdır ve kemikleri güçlendirir.

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Kemikleri çelik gibi güçlendiren 8 besin - Sayfa 2

Peynir

D, A ve B12 vitaminleri, potasyum, magnezyum, riboflavin, fosfor ve protein ile birlikte mükemmel bir kalsiyum kaynağı olan peynir kemik sağlığını korur.

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Kemikleri çelik gibi güçlendiren 8 besin - Sayfa 3

Yoğurt

Yoğurt içerdiği D, A ve B12 vitaminleri, kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor ve protein sayesinde kemiklerin güçlenmesini sağlar.

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Kemikleri çelik gibi güçlendiren 8 besin - Sayfa 4

Karalahana

Karalahana magnezyum, omega-3 ve K vitamini ile birlikte iyi miktarda kalsiyum içerir ve kemiklerin güçlenmesine katkı sağlar.

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