Kendi küçük faydası büyük: Bıldırcın yumurtası resmen şifa kaynağı çıktı!
Doğanın sunduğu en minimal gıda olan bıldırcın yumurtası, gizli kalmış muazzam gücüyle tüm ezberleri bozuyor. Küçücük bir kabuğun içine sığan bu devasa enerji deposu, bağışıklık sistemini adeta çelik bir kalkan gibi kuşatırken, kronikleşen solunum yolu sıkıntılarına ve bitmek bilmeyen yorgunluğa tek başına meydan okuyor. Kansızlıktan odaklanma sorunlarına kadar pek çok modern çağ problemine tamamen doğal bir reçete sunan bu protein bombası gıda, hücreleri kökten uca yenileyerek vücuda gençlik aşısı yapıyor. Bıldırcın yumurtası şifa niyetine her gün sofralarda olması gereken bir besindir.
BILDIRCIN YUMURTASININ FAYDALARI
BAĞIŞIKLIĞI ÇELİK GİBİ GÜÇLENDİRİR
Doğal antioksidanlar yönünden zengin olan bu minik yumurtalar, vücudun mikroplarla savaşan hücresel savunma hattını adeta yeniden inşa eder. Kış aylarında sıkça yakalanılan enfeksiyon hastalıklarına karşı bünyeyi koruyan en etkili kalkanlardan biridir. Düzenli tüketildiğinde salgın hastalıklara yakalanma riskini en az seviyeye indirdiği bilinmektedir.
NEFES DARLIĞI VE ÖKSÜRÜĞE BİREBİRDİR
Kronikleşen akciğer rahatsızlıkları ile mücadele edenler için solunum yollarını temizleyen mucizevi bir gıda takviyesidir. Akciğerlerdeki tıkanıklığı hafifleterek nefes alışverişlerini çok daha konforlu ve sağlıklı bir hale getirir. Boğaz bölgesindeki tahrişleri giderici yapısıyla bilinir. Geçmeyen inatçı öksürük krizlerini kısa sürede dindirmeyi başarır. Düzenli kullanan kişilerin günlük yaşam konforunu fark edilir düzeyde artırmaktadır.
KAS GELİŞİMİ İÇİN PROTEİN KAYNAĞI
Hacmine oranla taşıdığı amino asit miktarı, diğer kümes hayvanlarının yumurtalarına kıyasla çok daha yüksek seviyelerdedir. Dokuların hızla onarılmasını sağladığı için ağır antrenman yapan bireylerin beslenme listelerinde mutlaka yer almalıdır. Yoğun protein yapısıyla kas kütlesini artırmak isteyenlere doğal bir destek sunar.
KAN DEĞERLERİNİ HIZLA YÜKSELTİR
Vücuttaki demir eksikliğine bağlı olarak gelişen kronik halsizlik ve kansızlık problemlerini ortadan kaldırmada oldukça başarılıdır. Kan hücrelerinin üretim hızını artırarak damarlardaki oksijen sirkülasyonunu en ideal seviyeye ulaştırır. Solgun görünümü giderip vücuda sağlıklı bir renk kazandırır. Hücrelerin beslenmesini kolaylaştıran bu etkisiyle anemi hastalarının vazgeçilmez dostudur.