Kendisi küçük, lezzeti büyük! Kebap ustasından çıtır çıtır fındık lahmacun tarifi ve püf noktaları!
Evinizde, kebapçılarda yediğiniz kadar lezzetli ve daha az maliyetli fındık lahmacun yapmaya ne dersiniz? İncecik hamuru ve enfes kıymalı harcıyla fındık lahmacun, yemesi keyifli olduğu kadar yapımı da oldukça kolay bir lezzet. Peki, evde fındık lahmacun nasıl yapılır? İşte, evde fındık lahmacun tarifi ve püf noktaları...
FINDIK LAHMACUN İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER
HAMURU İÇİN MALZEMELER
1,5 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı instat maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
4-5 su bardağı un
2 yemek kaşığı zeytinyağı
İÇ HARCI İÇİN MALZEMELER
350 gram kıyma
2 adet domates
1 adet kapya biber
1 adet yeşil biber
1 tepeleme tatlı kaşığı biber salçası
2 diş sarımsak
1 adet soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Yarım demet maydonoz
FINDIK LAHMACUN NASIL YAPILIR?
Fırını en yüksek sıcaklıkta önceden ısıtın, bu sırada fındık lahmacun hamurunuzu hazırlamaya başlayın. Derin bir kaba su, şeker ve mayayı koyun ve iyice karıştırın.