Kenelerin en çok tercih ettiği kan grubu... Profesör "Bu grubu daha çok ısırıyor" diyerek açıkladı
Yaz aylarının kabusu olan kene vakaları günden güne artıyor. Bir ısırığı ölümle sonuçlanabilen keneler de tıpkı sinekler gibi kan grubuna göre hareket ediyor. Profesör, kenelerin en çok tercih ettiği kan grubunu açıkladı.
Kene vakaları her yıl katlanarak artarken, insanlar için çok ciddi tehdit oluşturuyor. Orman ve bahçe gibi ağaç ile çimlerin olduğu yerlerde gezinen keneler, yıllardır onlarca vatandaşın canını aldı.
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İnsanlar için ölüm tehlikesi olarak da bilinen kenelere dikkat etmek, kendinizi her zaman savunmaya hazırlıklı olmalısınız.
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