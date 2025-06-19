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  4. Kenelerin en çok tercih ettiği kan grubu... Profesör "Bu grubu daha çok ısırıyor" diyerek açıkladı

Kenelerin en çok tercih ettiği kan grubu... Profesör "Bu grubu daha çok ısırıyor" diyerek açıkladı

Yaz aylarının kabusu olan kene vakaları günden güne artıyor. Bir ısırığı ölümle sonuçlanabilen keneler de tıpkı sinekler gibi kan grubuna göre hareket ediyor. Profesör, kenelerin en çok tercih ettiği kan grubunu açıkladı.

Kenelerin en çok tercih ettiği kan grubu... Profesör "Bu grubu daha çok ısırıyor" diyerek açıkladı - Sayfa 1

Kene vakaları her yıl katlanarak artarken, insanlar için çok ciddi tehdit oluşturuyor. Orman ve bahçe gibi ağaç ile çimlerin olduğu yerlerde gezinen keneler, yıllardır onlarca vatandaşın canını aldı.

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Kenelerin en çok tercih ettiği kan grubu... Profesör "Bu grubu daha çok ısırıyor" diyerek açıkladı - Sayfa 2

Sıcak havalarda ortaya çıkıyor, her yazı adeta kabusa çeviriyorlar.

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Kenelerin en çok tercih ettiği kan grubu... Profesör "Bu grubu daha çok ısırıyor" diyerek açıkladı - Sayfa 3

İnsanlar için ölüm tehlikesi olarak da bilinen kenelere dikkat etmek, kendinizi her zaman savunmaya hazırlıklı olmalısınız. 

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Kenelerin en çok tercih ettiği kan grubu... Profesör "Bu grubu daha çok ısırıyor" diyerek açıkladı - Sayfa 4

Uzmanlar bu konuda sık sık uyarılar yaparken, yapılan gözlemlerde ilginç bir sonuca ulaşıldı.

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