Kereviz ve kereviz sapı: Doğanın en güçlü detoks reçetesi

SIVI ALTIN DEĞERİNDEKİ KEREVİZ SAPI SUYU

Son yıllarda sağlık dünyasını kasıp kavuran kereviz sapı suyu, bir trendden çok daha fazlasını vaat ediyor. Sabahları aç karnına içilen tek bir bardak, karaciğerin gece boyu biriktirdiği toksinleri adeta bir süpürge gibi temizleyip dışarı atıyor. İçeriğindeki yoğun su ve elektrolitler sayesinde cildin nem dengesini zirveye taşırken, hücrelerin yaşlanmasını da gözle görülür şekilde yavaşlatıyor. Dünyaca ünlü yıldızların sabah rutinlerine bu yeşil mucizeyi eklemeleri kesinlikle bir tesadüf değil. Harika bir arınma yöntemi arayanlar için bu sıvı formül en pratik çözümlerden biridir.